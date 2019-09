Akbank Aile Şirketleri Akademisi yeni öğretim yılı başlıyor

Akbank, şirketlerin kurumsallaşması ve sürdürülebilir olması hedefiyle, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi” yeni eğitim dönemini 24 – 26 Eylül tarihleri arasında yapılacak ilk modül ile başlatacak.

Aile işletmelerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olmayı hedefleyen Akbank Aile Şirketleri Akademisi programı kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan, finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından, hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınırken, program kapsamındaki dersler; her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU eğitim ortaklarının yanı sıra programa katkıda bulunan Deloitte Türkiye eğitimcileri tarafından verilecek

Program’a ilişkin bilgi veren Akbank Perakende Bankacılık ’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmadığına işaret etti ve ekledi: “Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak duygular da devreye giriyor. Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor. Firma sahipleri şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devam ettirdikleri şirketleri işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor. Bu programı çok önemsiyoruz çünkü aile şirketlerinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kritik olduğuna inanıyoruz.”

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise program hakkında şunları söyledi: “Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yaklaşık yüzde 95’i aile şirketi. Dolayısıyla da aile şirketleri Türkiye’de özel sektörün ana lokomotifini oluşturuyor. Bu noktada gerek ülkemizin ekonomik anlamdaki geleceği gerekse aile şirketlerinde sağlıklı büyüme, şirket devamlılığı ve yeni kuşaklara aktarımı için kurumsallaşmanın temellerini sağlam atmak gerekiyor. Akbank işbirliği ile beş yıldır hayata geçirdiğimiz Aile Şirketleri Akademisi’nde de aile şirketlerinin rekabet güçlerini arttırarak karlı büyümelerine ve sürdürülebilirliklerine destek vermeyi amaçlıyoruz. İlerleme için değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğu bu dönemde Sabancı Üniversitesi, EDU olarak Akbank Aile Şirketleri Akademisi programı ve program çıktılarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir adım attığımıza inanıyoruz.” (Fotoğraflı)