Akbank 6. kez "Türkiye’nin En Değerli Banka Markası"

İstanbul, 6 Şubat () - Akbank, marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance’in araştırmasında 6. kez üst üste "Türkiye'nin En Değerli Banka Markası" oldu. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in gerçekleştirdiği "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2017" araştırması yayınlandı.

Marka gücü, şirketin finansal performansı, sektörün gelişimi ve ekonomik görünümle ilgili çok sayıda kritere dayanan araştırmada Akbank, 2017 yılındaki 1 milyar 579 milyon dolar marka değeriyle Türkiye’nin En Değerli Banka Markası unvanını korudu. Bu yinelenen başarısıyla Akbank, Türkiye’nin finans sektöründeki lider konumunu da bir kez daha göstermiş oldu.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Akbank, bugün Türkiye’nin en köklü, en güvenilir kurumları arasında yer alıyor. Brand Finance araştırmasının da müşterilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın bankamıza duyduğu güvene paralel bir şekilde sonuçlandığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Markamız bizim gözbebeğimiz. Bu yıl 6. kez üst üste yinelenen başarımız, markamızı geliştirme yolunda attığımız adımların ve kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız yatırımların doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Bankacılık her zaman ekonomik hayatın odağında olan, teknoloji ve gelişime yön veren bir sektör oldu. Bugün müşterilerimiz bizleri sadece diğer bankalarla değil, Google ve Amazon gibi teknoloji devleriyle karşılaştırıyor. Teknoloji ve yenilik odaklı stratejimiz, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklerken, Akbank gibi köklü bir markayı yenileyip, besliyor. Akbank markasının en önemli unsuru Türkiye’nin en iyileri arasındaki Akbanklılar. Markamızın gücüne güç katan müşterilerimiz, hissedarlarımız ve tüm Akbanklılara teşekkür ederim.”