Ak Yatırım'ın 2016 tahvil ihraçlarına üç ödül birden

İstanbul, 23 Şubat (9 - Türkiye’nin öncü aracı kurumlarından biri olan Ak Yatırım’ın 2016 yılında aracılık etmiş olduğu üç tahvil ihracı, Bonds & Loans Awards’ın “2016 Yılı En İyi Yerel Tahvil İhracı” kategorisinde ilk üç ödülün sahibi oldu.

Sermaye piyasası ile finans sektörünün en prestijli ödülleri “2016 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri” bu yıl üçüncü kez verildiği belirtilen Ak Yatırım açıklamasında, "160’ın üzerinde şirketin başvurduğu ve 3000’den fazla kişinin oy kullandığı ödül törenine Türkiye'nin bankacılık ve finans sektörünün liderlerinden 200’ün üzerinde katılım sağlandı" denildi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “2016 yılında tasarladığımız ve satışlarına aracılık ettiğimiz, sektöre yenilik katan ihraçlar gerçekleştirdik" dedi ve ekledi:

"Türkiye’de bu yıl gerçekleştirilen 500’den fazla tahvil ihracı arasından sıyrılan, her birinin kendi içinde sektöre katma değer kattığını düşündüğümüz tahvil ihraçlarından üçünün, uluslararası bir kuruluş olan Bonds & Loans’da 16 ihracın yer aldığı '2016 Yılı En İyi Yerel Tahvil İhracı' kategorisinde finale kalarak ödül alması başarımızın bir göstergesi oldu.

Birinci en iyi yerel tahvil ihracı seçilen YDA İnşaat, 4 yıl ile Türkiye’deki en uzun vadeli ihraç olma özelliğine sahip. Zorlu piyasa koşullarında yapılmış olmasına rağmen 250 milyon lira tutarında bir ihraç gerçekleştirildi.

Rönesans Holding’in tahvil ihracı ise, TRLIBOR’a dayalı ilk ihraçtır.

Aksa Enerji tahvil ihracı, Brexit sabahında belirsiz bir konjonktürde gerçekleştirilmesine rağmen 200 milyon lira tutarında ihraç büyüklüğüne ulaştı.

2017 yılında da 20 yıllık tecrübemiz ve profesyonel kadromuzla sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde katma değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Ak Yatırım'ın ödüllü tahvil ihraçları:

1. YDA / 728 gün vade - 125 milyon TL & 1.457 gün vade - 125 milyon TL

2. Rönesans / 1.091 gün vade - 200 milyon TL

3. Aksa Enerji / 729 gün vade - 60 milyon TL & 1.093 gün vade - 140 milyon TL

Ak Yatırım'ın, 200'e yakın çalışanı ve önemli merkezlerde bulunan 10 şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla tüm sermaye piyasalarında yatırımcı dostu, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunuyor.

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