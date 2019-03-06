Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

İstanbul, 6 Mart () - Sermaye piyasası kurumlarından Ak Yatırım, sektörün ilk finans oyun uygulaması olan PlayAll’u kullanıcılara sundu.

Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, PlayAll uygulaması ile 7 ayrı konu ve binlerce soruyla oyuncuların yatırım dünyasını keşfetmesi hedefleniyor. Uygulama ile yarışmacılar yatırım bilgilerini ölçebiliyor, başka oyuncularla yarışabiliyor, ve kütüphanede yer alan videolarla kendilerini finansal konularda geliştirebiliyorlar. Kullanıcılar App Store ve Google Play üzerinden, Ak Yatırım’ın dijital işlem platformu TradeAll’u telefonlarına indirerek PlayAll’a ulaşabiliyorlar.

Dijital dünyaya ve finansal okuryazarlığa yatırım yapmanın önemini vurgulayan Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "Teknolojiye ve dijital dünyaya çok önem veriyoruz" dedi ve ekledi:

"Uzun çalışmalar sonucu sektörde bir ilke imza atarak PlayAll’u yatırımcıların beğenisine sunuyoruz. Sermaye piyasalarında finansal okuryazarlığın gelişmesinin sektör liderlerinin önemli bir hedefi olduğunu düşünüyoruz.

"Biz de sektördeki benzer çalışmalar gibi yatırımcıların finansal okuryazarlığını, piyasa bilgisini, kitapçıklarla, yatırımcı buluşmaları, online yada fiziki eğitimli konferanslarla artırmaya çalışmanın yanında 'oyunlaştırma' ile teknolojik imkanlardan yararlanarak tüm yatırımlarını, bilgi ve farkındalıklarını artırarak yapmalarını hedefliyoruz.

"Tüm bu fikir ve ihtiyaçlar doğrultusunda Ak Yatırım olarak sektörümüzde oyunlaştırma konusunda yeni bir dönem başlatıyoruz.

"Kullanıcı alışkanlıkları ile geliştireceğimiz, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi oyunlaştırarak eğlenceli hale getirdiğimiz PlayAll’un, ihtiyaç duyduğumuz finansal okuryazarlık düzeyinin artırılmasına hizmet edeceğini, böylelikle sektörümüze önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Yüzde 100 Akbank iştiraki olan Ak Yatırım’ın önemli merkezlerde bulunan 10 şubesi, merkez satış ekibi ve genel müdürlüğünde bulunan uzman ve deneyimli kadrosu aracılığıyla tüm sermaye piyasalarında yatırımcı dostu, kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunuyor. "TradeAll" markası ile yatırımcıların yurt içi ve uluslararası piyasalardaki her türlü işlemini güvenli, kolay ve hızlı bir şekilde ilgili piyasalara iletiyor. (Fotoğraflı)