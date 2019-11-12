Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Portföy Yönetim Şirketi" seçildi

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 12 Kasım () - Dünyanın önde gelen finans yayınlarından World Finance, “Yatırım Yönetimi Ödülleri” (World Finance Investment Management Awards) kategorisinde Ak Portföy’ü bu yıl da “Türkiye’nin En İyi Yatırım Yönetimi Şirketi (Best Investment Management Company, Turkey 2019) seçti.

World Finance’den aldıkları ödülün gerekçelerine dikkat çeken Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Sektörün en iyilerinden oluşan ekibimiz ile yatırımcılarımıza sunduğumuz güçlü değer önermeleri, profesyonel süreçlere dayanan çalışma biçimimiz bizi bu prestijli ödüle taşıdı” dedi ve ekledi:

“Ak Portföy Yönetimi’nin gücü değişime ve dönüşüme liderlik etmesinden kaynaklanıyor. Yatırım yönetiminde, hızlı esnek ve yenilikçi bir şirket olmakla gurur duyuyoruz. Yıllar içinde şirketimizi teknik bir portföy yönetim şirketinden, müşteri odaklı bir şirkete dönüştürmeyi başardık. Ülkemizde tasarruf sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir ürün yelpazesi ürettik. Bu geniş evren yeni nesil yatırımcıların beklentilerine de yanıt veriyor.”

“2019’da tasarruf sahiplerinin tercihi yatırım fonları oldu”

Bu yıl yatırım fonları pazarının tasarruf sahiplerinin ilgisiyle ciddi büyüme gösterdiğinin altını çizen Ersarı, bu enstrümanlarda 2019 başında 49 milyar TL olan toplam varlık büyüklüğünün, Kasım başı itibariyle 98 milyar TL’ye ulaşarak yüzde 100 büyüdüğünü ifade etti.

Yatırım fonlarının, finansal piyasaların derinleşmesini sağlayan çok önemli araçlar olduklarını vurgulayan Ersarı, “Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımların yönlendirildiği fon türleri üzerinden yapılan yatırımların sermaye piyasasına ve piyasaların istikrarına önemli katkılarda bulunduğu gibi, kamu ve özel sektöre ciddi kaynak sağlayarak ekonomik gelişmeye de destek oluyor” dedi.

Ersarı, “Yatırım fonlarının en önemli avantajlarından biri tasarruf sahiplerinin erişiminin zor olduğu varlık sınıflarına yatırım yapmayı kolaylaştırması. Ak Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Dünya’nın geleceğini temsil eden 20 dev teknoloji şirketine kolayca yatırım yapmanızı sağlayan Ak Portföy Yeni Teknolojiler Fonu’nu örnek olarak verebilirim” dedi ve ekledi:

“2020’nin, düşük faiz ve parasal genişleme hamlelerinin global ekonomi üzerinde pozitif etkilerinin görülmeye devam edeceği; gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’de de varlık fiyatlarının olumlu seyredeceği bir yıl olacağını öngörüyoruz. Dolayısı ile yatırımcıların birçok varlık sınıfında yatırım fonlarına ilgisinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Ak Portföy de yenilikçi ürünleriyle büyüyen sektöre liderlik etmeye devam edecektir.”

“Portföy yonetim şirketleri arasında sektörün en çok büyüyen kurumu”

Ak Portföy'ün, toplam yönetilen varlık bazında 40.6 milyar lira büyüklük ile sektörde yüzde 16 pazar payına sahip olduğunun altını çizen Ersarı, "2019 yıl başından bugüne Ak Portföy 16 milyar TL’lik büyüme ile özel portföy yonetim şirketleri arasında sektörün en çok büyüyen kurumu oldu" dedi ve ekledi:

"Emeklilik Fonları Yönetiminde AvivaSA, Axa ve Allianz gibi global emeklilik şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 58 adet emeklilik fonunu yöneten kurumumuz, 22.3 milyar lira büyüklük ve yüzde 19 pazar payı ile özel kurumlar arasında sektör lideri. Yatırım fonlarında da yılbaşına göre yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme ile 12.7 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştık. Bir diğer iş kolumuz olan Kurumsal ve Bireysel Portföy Yönetiminde de 5,6 milyar TL’lik büyüklük ile Özel Portföy Yönetimi Şirketleri içindeki liderliğimizi sürdürüyoruz."

“Tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katmak öncelikli hedefimiz”

Sözlerini, “Yeni kuşağın, son yıllarda hızla değişen tüketim alışkanlıkları, gelişen ihtiyaçları ve finansal teknolojinin dönüşümü, sektörün geleceğini belirleyen faktörler olacak” diye sürdüren Ersarı, "Özellikle dijital çözümlerle yeni kuşakların tasarruf ve yatırım yapmasını kolaylaştıracak, onları doğru yönlendirecek çözümlere ihtiyaç var" dedi ve ekledi:

"Her geçen gün büyüyen global fintech ekosistemi içinde önemli bir yer edinen ülkemizde de öncülüğünü üstlendiğimiz 'Robo Danışmanlık' gibi yeni teknolojiler ve dijitalleşme tüm sektörlerde olduğu gibi portföy yönetim sektörüne de damgasını vuracak. Pazarın en geniş dağıtım ağına sahip kurumu olarak, değişen yatırımcı ihtiyaçlarını ve trendleri çok yakından izliyoruz. Bu da sürekli yaşayan, gelişen ve dönüşen bir ürün ve hizmet evrenine sahip olmamızı sağlıyor. Kesinlikle dijital teknolojilere öncelik vermeye devam edeceğiz. Bu teknolojiler, portföy yönetim ürünlerimizi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi daha geniş kitlelere sunmamızı sağlayacak temel araçlar olacak.” (Fotoğraflı)