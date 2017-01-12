Ak Portföy 2016’nın getiri şampiyonu oldu

İstanbul, 12 Ocak () - Analiz platformları sunucusu Rasyonet verilerine göre, Ak Portföy BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu, Türkiye’deki tüm yatırım fonları arasında, yüzde 46.1 getiri ile 2016’nın şampiyonu oldu. Ak Portföy'den yapılan açıklamaya göre Fon, 2016’da öne çıkan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin hisse senedi piyasalarına tek işlemle yatırım yapılmasını sağlıyor. Türkiye’de her bankadan alım satımı yapılabilen 300’e yakın (TEFAS) yatırım fonu arasında en iyi getiri sağlayan 10 fonun arasındaki diğer Ak Portföy Yatırım Fonları ise, Emtia Fon Sepeti fonu ve Altın Fonu oldu. Açıklamada, "Emeklilik fonlarında en yüksek getiri sağlayan 10 fonun 3’ü de Ak Portföy yönetimindeki fonlar oldu. Yatırım fonlarına benzer şekilde emeklilik fonlarında da en yüksek getiri sağlayan fonlar yabancı hisse senedi ve altına yatırım yapan enstrümanlar" denildi. Çoğunluğu nitelikli ürünler olmak üzere yaklaşık 20 milyar TL varlık yöneten Ak Portföy'ün Genel Müdürü Dr. Alp Keler konuyla ilgili açıklamasında, "Bu başarının temellerini Ak Portföy’ün varlık seçimi konusundaki uzmanlığı, köklü, kurumsallaşmış yatırım süreçleri ve oturmuş yatırım felsefesi oluşturuyor. İşini uluslararası standartlarda yapan Ak Portföy, 4 farklı global emeklilik şirketine hizmet veren Türkiye’deki tek portföy yönetim şirketidir”dedi. Keler, "Türkiye’de ekonominin istikrarlı büyümesi için gelişmiş bir sermaye piyasasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, bunun için olmazsa olmaz koşulun kurumsal yatırımcılar ve portföy yönetimi sektörü olduğunun altını çizdi" dedi ve ekledi: "Ak Portföy olarak söz konusu enstrümanların yönetiminde uluslararası deneyime sahip çok değerli profesyonellerden oluşan bir ekibe sahibiz. Yenilikçi bir yaklaşımla tasarruf sahiplerine Türkiye’deki tüm bankalardan ulaşabilecekleri çok geniş seçenekler sunuyoruz. Değerli madenlerden özel sektör tahvillerine, çeşitli temalardaki yurtiçi hisse senetlerinden ABD, Avrupa, Asya piyasalarına yatırım yapan ürünlere ve faizsiz getiri sağlayan enstrümanlara kadar en geniş yatırım evrenine sahibiz. Bu dev yatırım evreni ile varlık çeşitlendirme konusunda tasarruf sahibinin alternatiflerini arttırıyoruz." Ak Portföy, klasik yatırım fonları dışında, yüksek değer artışı ve kira getiri potansiyeli olan ticari gayrimenkullere yatırım yapılmasını sağlayan “Gayrimenkul Yatırım Fonu” ve yüksek büyüme potansiyeli olan işletmelere doğrudan sermaye sağlayarak yatırım yapan “Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” gibi sektörde daha önce benzeri olmayan inovatif enstrümanlar sunuyor. Ek olarak, dövizle alınıp satılabilen ve vergisi ( stopajı) döviz getirisi üzerinden tahsil edilen yatırım fonları da Ak Portföy’ün sunduğu seçenekler arasında yer alıyor. Ak Portföy’ün Türkiye portföy yönetim sektöründe yeni ürün ve inovasyon konularında lider olduğunu belirten Dr. Alp Keler, "Türkiye’nin ilk Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi fonlarıyla sektörde yine bir ilki gerçekleştirdik. Bu iki alanda yeni enstrümanların kazandırılması, tasarrufların kısıtlı olduğu ülkemizde bireysel yatırımcının yanı sıra, emeklilik sektöründe biriken kaynağın da üretim ve hizmet sektörlerine doğrudan aktarılması açısından devrimsel nitelikte. Bu fonların ülkemiz ekonomisi, bu varlıkların sahipleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından yepyeni ufuklar açacağına inanıyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)

