Ak Partili Ilıcalı: Besicilik ve çiftçilik yapanları omuzlarımızda taşımalıyız

ERZURUM, () - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Ziraat Odası toplantısında tarımın kalkınmadaki önemine dikkat çekti. Mustafa Ilıcalı, "Köyde kalan çiftçilerin elini öpmeliyiz. Besicilik ve çiftçilik yapanları devlet olarak, millet olarak, omuzlarımızda taşımamız lazım" dedi.

Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıya Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Tarım İl Müdürü Osman Akar, Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman ve ilçelerin ziraat odası başkanları katıldı. Çiftçilerin sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, çiftçilerin Ziraat Bankası'na olan borçlarının ertelenmesi konusunda Mustafa Ilıcalı'dan büyük destek gördüklerini anlatt. Erzurum'da kalkınmanın tarıma bağlı olduğuna işaret eden Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise şunları söyledi:

"Erzurum'da göçü önlememiz köylerde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza hem iyi bir yaşam sunmamız hem de hayvancılık ve tarım konusunda destek olmamız lazım. Köyde kalan vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin elini öpmeliyiz. Bırakın vergi almayı, bölgeyi koruyup göç etmeden bu bölgelerde yaşadıkları için bizim vergi ödememiz lazım. Besicilik ve çiftçilik yapanları devlet olarak, millet olarak omuzlarımızda taşımamız lazım. Bu bölgenin, Türkiye'nin kalkınması tarıma dayalı. Geçtiğimiz günlerde Holanda ve Bulgaristan'a gittim. Hollanda'daki araziye bakıyorsun ekilmemiş arazi göremiyorsunuz. Bir avuç ülke, Türkiye'nin ihracatının üstünde ihracat yapıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken, bölgeyi tarımda öncü bir şehir yapmak. En büyük kaybımız insan kaybı. İnsanlarımız tarımı bırakıyor ve göç ediyor. Çiftçimiz tarımı bıraktığı an Türkiye'nin kalkınması da darboğaza giriyor. Erzurum'da ve benzer illerde çiftçinin, besicinin bütün sorunlarını çözüp, çiftçimize destek vermeliyiz."

FOTOĞRAFLI