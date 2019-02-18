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Airbus/Bennet: Anlaşmasız bir Brexit bizim için felaket olur

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 18 Şubat () – Airbus Başkan Yardımcısı Katherine Bennet, anlaşmasız bir Brexit’in Airbus için bir felaket olacağını söyledi ve “İdare edilmiş ‘anlaşmasız Brexit’ diye bir şey yok,  ve bu durum bizim...

Airbus/Bennet: Anlaşmasız bir Brexit bizim için felaket olur

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 18 Şubat () – Airbus Başkan Yardımcısı Katherine Bennet, anlaşmasız bir Brexit’in Airbus için bir felaket olacağını söyledi ve “İdare edilmiş ‘anlaşmasız Brexit’ diye bir şey yok,  ve bu durum bizim için bir felaket olacak” uyarısı yaptı.
Bennet BBC’ye yaptığı açıklamada, Brexit’in anlaşmasız olması durumunda çok zor kararlar almak zorunda kalacaklarını belirterek, şirketin Brexit hazırlıkları kapsamında milyonlarca euro harcadıklarını ve yurtdışında üretim yerine Birleşik Krallık’ta bulunan Airbus fabrikalarında yedek parça stoklarını artırdıklarını söyledi.
Bennet ayrıca, firmanın 9 bin uçaklık bir sipariş listesi olduğunu ve binlerce Birleşik Krallık vatandaşının çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi ve “Önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırımlarla ilgili önemli karar almak zorunda kalacağız” dedi.

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