Airbus ve Dassault Systèmes'ten "dijital dönüşüm" işbirliği

İstanbul, 8 Şubat () - Airbus ve Dassault Systèmes, 3D tasarım, mühendislik, üretim, simülasyon ve istihbarat uygulamalarının kullanımı konusunda işbirliği yapmak üzere beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Şirketlerden yapılan açıklamada, "Bu işbirliği Airbus’ın dijital dönüşümünde önemli bir adım atım atmasına olanak sağlayacak ve havacılık sektöründe Avrupa’da yeni bir endüstriyel ekosistem oluşturmak için zemin hazırlayacak" denildi.

Sözleşmeye göre, Airbus, bütünleşik kullanıcı deneyimi için tasarımdan operasyonlara kadar dijital süreklilik özelliğini tek bir veri modeli içinde sunan ve bu şekilde dijital tasarım, üretim ve hizmetleri (DDMS) Airbus’ın tüm iş birimlerinde ve ürün hatlarında hayata geçirecek olan Dassault Systèmes’in 3DEXPERIENCE platformunu kullanacak.

DDMS, ürün performansına odaklanmak yerine, Airbus gelecek nesil uçakların tasarımını ve geliştirilmesini uçakların üretildiği tesislerle birlikte yapabilecek, bu da maliyetleri azaltırken pazara sürüm süresini de kısaltacak.

Airbus Ticari Uçakları Başkanı Guillaume Faury, hedeflerinin, ürün geliştirme hazırlık süresini kısaltan güçlü bir üretim düzeni kurmak olduğunu belirtti ve sözlerinin şöyle sürdürdü:

“Yalnızca dijitalleştirmeden ya da 3D deneyimden bahsetmiyoruz; uçakların tasarım ve çalıştırılma yöntemlerini yeniden değerlendiriyor, süreçlerimizi müşteri memnuniyetini gözönünde bulundurarak modernize ediyor ve hızlandırıyoruz. DDMS değişim için katalizör görevi görüyor ve DDMS ile Avrupa havacılık sektörü için en gelişmiş teknolojileri içeren yeni bir model oluşturuyoruz.”

Dassault Systèmes’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès ise, “Havacılık sektörü dışında teknolojinin, bilimin ve sanatın böylesine kesiştiği başka bir sektör yok. Sektörün bugüne kadar nasıl bir değişimden geçtiğini düşünürsek, bu değişimde teknik becerilerin, dijital kesinliğin ve ilhamın önemli bir rol oynadığını görebiliriz. Havacılık sektörünün birçok sektöre göre daha hızlı dönüşüm gerçekleştirebildiği kanıtlanmıştır. Havacılık sektörü aynı zamanda operasyonlara yönelik yüksek kaliteli yenilikleri ve yeni hizmetleri oldukça karmaşık ve sıkı düzenlemelerin olduğu ortamlarda sunuyor. 3DEXPERIENCE platformu Airbus’un dijital dönüşümünü hızlandıracak. Bu sayede Airbus, ekosisteminden elde edeceği içgörüler ve uzmanlıklar sayesinde yalnızca dijital dünyanın mümkün kılabildiği yeni deneyimleri sunabilecek” dedi. (Fotoğraflı)