Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Airbus A380'in üretimini durduruyor, son teslim 2021'de

İstanbul, 14 Şubat () - Airbus, A380 süperjumbo jet yolcu uçaklarının üretimini durduracağını ve bu uçaklarda son teslimin 2021 yılında yapılacağını açıkladı. Airbus'ın bu açıklaması, Emirates Airline'ın, daha önce siparişini...

Airbus A380'in üretimini durduruyor, son teslim 2021'de

İstanbul, 14 Şubat () - Airbus, A380 süperjumbo jet yolcu uçaklarının üretimini durduracağını ve bu uçaklarda son teslimin 2021 yılında yapılacağını açıkladı.
Airbus'ın bu açıklaması, Emirates Airline'ın, daha önce siparişini verip, henüz teslim almadığı A380'lerin sayısında azaltma yapmasının ardından geldi.
Daha önce yayımlanan haber ve açıklamalarda, Emirates Airline'ın 53 adet olan A380 siparişleri sayısını 20'ye çektiği ve kalan sayının da, daha çok yakıt tasarruflu çift motorlu A330 ve A350 uçaklarıyla tamamlanacağı belirtilmişti.
Airbus CEO'su Tom Enders, açıklamada, "A380 yalnızca mühendislik ve endüstrinin başarısı değildir; dünyanın her yerinden yolcular bu muhteşem uçaklarla uçmaya bayılıyor. Bu nedenle, bugünkü açıklama bizim ve tüm dünyadaki A380 toplulukları için çok üzücüdür. A380 daha uzun yıllar göklerde dolaşacak ve Airbus da A380'lere tam desteğini vermeyi sürdürecektir" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328