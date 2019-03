Airbnb'nin ABD'de pazar payı yüzde 20'ye yükseldi

Erkan Öz / İstanbul, 26 Mart () - Dünyanın en çok kullanılan online ev paylaşım, seyahat ve konaklama uygulaması Airbnb'nin, ABD konaklama sektöründeki pazar payı yüzde 20'ye yükseldi.

Kredi ve banka kartlarında yapılan harcamaları araştıran Second Measure şirketinin açıkladığı verilere göre, Amerikalıların Airbnb üzerinden yaptıkları harcama miktarı uygulamanın pazar payını yüzde 20’ye yükseltti.

Online rezervasyon şirketi Expedia’nın sahibi olduğu ve Airbnb’nin rakibi bir başka ev paylaşım uygulaması olan HomeAway’in pazar payı ise yüzde 11 dolayında bulunuyor.

Second Measure’ın verilerine göre Airbnb’nin gelirleri 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 30 artışla yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıl borsada halka açılması beklenen şirketin piyasa değeri şu anda 38 milyar dolar düzeyinde.

Veriler gelir artışının çoğunun orta Amerika’daki eyaletlerden kaynaklandığını gösteriyor. Airbnb’nin California, New York ve Florida gibi kıyı eyaletlerden elde ettiği gelirin toplam içindeyi payı ise yüzde 50’lerden yüzde 30’lara geriledi.

Airbnb konut paylaşım ve ev kiralama şeklinde organize olan ana faaliyet alanının yanına, geçen yıl butik otelleri de eklemişti. Şirket Mart 2019’da ise son dakika otel odası kiralama web sitesi HotelTonight’ı da satın alarak klasik otel piyasasına da girdi.