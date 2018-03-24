Ahmet Cemal Dördüncü: Türkiye teknolojide 'sınıfta kalan öğrenci' olmayacak

AKKÖK Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, istihdam yaratıp büyümesi için yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Dördüncü, "Yatırım yüksek teknolojiye dayalı olmalı. Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyeline çok inanıyorum, biz sınıfta kalan öğrenci olmayacağız" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde 'Üretimin Geleceği' oturumunda konuşmacı olan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü konuşmasının ardından 'nın sorularını yanıtladı. Dördüncü, "Zirveye en başından beri gelmeye başlayanlardanım, her sene buranın daha çok geliştiğini, katılımının ve içeriğinin daha zengin olduğunu gördüm. Son iki senedir de uluslararası katılımcıların yoğun olarak katıldığını gözlemledim" diye konuştu.

"YATIRIM YAPMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, istihdam yaratıp, büyümesi için yatırıma çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dördüncü, şunları söyledi:

"Bizim 10 bin dolar tuzağından kurtulup kişi başına düşen milli gelirin 20 bin dolara gidebilmesi için yatırım yapmaya ihtiyacımız var. Ama artık yatırımın tarzı çok değişti. Artık yatırım yüksek teknolojilere dayalı olmalı. Katma değeri en çok olan alanlarda yatırım yapmalıyız. Yani değer zincirinin en başından alıp, en sonuna kadar götürmek olmalı. Örneğin dağdan çıkardığımız madeni dışarıya satıp daha sonra orada işlenen madeni geriye almamalıyız. O maden orada çıkıp sonuna kadar işleyip öyle satmak lazım. Yatırımlarımızın artık böyle bir kalitede olması lazım."

"TÜRKİYE TEKNOLOJİDE SINIFTA KALMAYACAK"

Yatırımların yüksek kalitede olması için yetişmiş insan profilinin bu tür teknolojilere adapte olabilecek, teknolojileri geliştirecek olması gerektiğine dikkat çeken Dördüncü, "Bu bir bütün, bunun içinde eğitim var, seçici olmak var ama bugünün dünyası bu, bunu yapacaksınız. Yani endüstri 4.0'a takılacaksınız bu treni kaçırmayacaksınız. Ben Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyeline çok inanıyorum, böyle olmaz. Çok ciddi potansiyel var, akıllı bir şekilde kullanacağız. Biz sınıfta kalan öğrenci olmayacağız" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ 3 MİLYAR DOLAR"

Kimyanın çok önemli bir gelişme alanı olduğunu belirten Dördüncü, şöyle devam etti:

"Çünkü gelişme alanı çok. Kimya sektörü birçok diğer sektörün girdisini hazırlayan bir sektör dolayısıyla lokomotif bir sektör. Arkasından büyük bir kitleyi çekiyor. Türkiye'nin cari açığına bakacak olursak ki en büyük sorunlardan, kırılgan noktalarından birisi en önemli kalemlerinden birisi de kimyadır. Akkök Grubu olarak biz de kimya sektöründe geçmişten gelen bilgi birikimimiz, tecrübemiz var. Onun üzerine inşa edip derinleşip yüksek teknolojiye dayanan işte karbon elyaf gibi, suların filitrasyonunda tekrar yeniden yapılanmasında kullanılması gibi gerek organik gerekse inorganik yatırımlarla oralarda büyüyoruz. Hedefimiz birkaç sene içerisinde 3 milyar dolar civarında sadece kimya sektörüne getiriliyor olabilmek."