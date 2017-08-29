Ağustos’ta tüketici güveni 71.1’e geriledi

İstanbul, 29 Ağustos () – Ağustos ayında vatandaşların ekonomik durumuna ilişkin eğilimlerinin olumlu yönde arttığı ve ekonomik güven endeksinin 103.4’ten 106’ya çıktığı, tüketici güven endeksinin ise 71.1 değerine gerilediği belirlendi.

TÜİK’in tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeks sonuçlarından oluşturduğu Ağustos ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. Temmuz’da 103.4 olan endeks yüzde 2.5 oranında artarak 106 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, reel kesim (imalat sanayi), hizmet sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ağustos ayında inşaat sektörü güven endeksi 88.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110.2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 105.4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 108.5 değerine yükseldi. Ağustos ayında tüketici güven endeksi ise 71.1 değerine geriledi. Temmuz ayında tüketici güven endeksi 71.3 değerini almıştı.

(Grafik ve tablo)