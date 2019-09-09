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Ağustos’ta en çok külçe altın kazandırdı, BİST kaybettirdi
Finansal yatırım araçları arasında, Ağustos ayında en yüksek getiriyi yüzde 4.53 ile külçe altın kazandırırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST) yüzde 3.84 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik...
EKONOMİ 09.09.2019, 10:28
Finansal yatırım araçları arasında, Ağustos ayında en yüksek getiriyi yüzde 4.53 ile külçe altın kazandırırken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST) yüzde 3.84 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ağustos ayı verilerine göre;
"En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.13 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.53 ile külçe altında görüldü.
“Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.92, Amerikan Doları yüzde 0.23 yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 0.66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2.43 yatırımcısına kaybettirdi.
“ÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2.64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.46 yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 1.21, Euro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3.84 yatırımcısına kaybettirdi.
“DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.85 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.27 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.37 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20.64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.67 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.” (Grafik)
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Ağustos ayı verilerine göre;
"En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4.13 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.53 ile külçe altında görüldü.
“Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 4.13, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.92, Amerikan Doları yüzde 0.23 yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 0.66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2.43 yatırımcısına kaybettirdi.
“ÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2.64, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.46 yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 1.21, Euro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3.84 yatırımcısına kaybettirdi.
“DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.85 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.27 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.37 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20.64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.67 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.” (Grafik)
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