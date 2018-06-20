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AGİT: Sınırı geçmek isteyen insanlara yardım sorumluluktur

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Sığınmacı Günü’nde, özellikle en ihtiyaç sahibi ve zor durumdaki kişiler olmak üzere, "sınırı geçmek isteyen insanlara sağlanması...

AGİT: Sınırı geçmek isteyen insanlara yardım sorumluluktur

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Sığınmacı Günü’nde, özellikle en ihtiyaç sahibi ve zor durumdaki kişiler olmak üzere, "sınırı geçmek isteyen insanlara sağlanması gereken güvenlik ve yardım sorumluluğuna" dikkat çekti.
AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Direktörü Ingibjörg Sólrún Gísladóttir şöyle konuştu:
“Son haftalarda çok zor durumlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacılar ve göçmenler hakkında üzücü haberler almaya devam ediyoruz.
“Bu insanlar, kadınlar ve erkekler, ülkelerindeki şiddetten kaçmak isteyen genç kız ve erkekler veya ailelerinden zorla ayrılmak zorunda kalan çocuklar başka bir ülkeye girişleri reddedildiği için açık denizde yaşam mücadelesi veriyor.
“Samimi veya değil, hiçbir yasal amaç sığınmacıların deneyimlediği tehlike ve şiddeti meşrulaştıramaz.”
Gísladóttir ayrıca bütün AGİT katılımcılarının “ulusal ve uluslararası yasalarla” ve ”insan hakları, göçmenlik ve AGİT taahhütleriyle” paralel olarak “bireylerin doğru bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak” için çalışmaya istekli olduğunu belirtti.
Gísladóttir konuşmasını şöyle sonlandırdı:
“Bazı bölgelerde özellikle sığınmacı ve göçmenlerin tedavileri ve bakımlarının ulusal ve uluslararası yasalar yerine popülist baskıların etkili olması beni endişelendiriyor.
“Ülkeye giriş sebepleri ne olursa olsun, politik liderler bölgelerindeki bireylerin güvenliklerinin karşılanması için gereken sorumluluğu almalıdır.”

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