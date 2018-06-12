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AGİT Belarus’taki zehirli roket yakıtı temizliğini tamamladı

İstanbul, 12 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Belarus’taki zehirli roket yakıtı temizliğinin tamamlandığını duyurdu. Beyaz Rusya’nın başkenti Minks’te düzenlenen projenin kapanış toplantısında AGİT...

AGİT Belarus’taki zehirli roket yakıtı temizliğini tamamladı

İstanbul, 12 Haziran () – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Belarus’taki zehirli roket yakıtı temizliğinin tamamlandığını duyurdu.
Beyaz Rusya’nın başkenti Minks’te düzenlenen projenin kapanış toplantısında AGİT ve Belarus Savunma Bakanlığı temsilcileri, projede yer alan üstleniciler, uluslararası uzmanlar ve bağışçılar, projenin sertifikalarını imzaladı.
Uzun yıllardır süren proje, ülkede çevresel sorunlara sebep olması ve halkın sağlığını tehlikeye atması nedeniyle Belarus’un yardım talebiyle AGİT tarafından uygulamaya konulmuştu.
AGİT Anlaşmazlık Önleme Merkezi direktörü Marcel Peško konuyla ilgili şöyle konuştu: “Herkesi bu kayda değer başarı için kutluyorum. Belarus halkı artık bu zehirli tehlikeden kurtuldu.
“Belarus Savunma Bakanlığı ve üstlenici şirketlere başarıyla sonuçlanan gösterdikleri profesyonellik ve ortak çabaları için teşekkür ediyorum.”
 

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