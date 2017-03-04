Ağbal: Gözü kapalı denetim yapmayacağız

Zafer KUMRU/ERZURUM, () - MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Erzurum'da düzenlenen 'Defterdarlar' toplantısında, yeni dönemde gözü kapalı denetimler yapılmayacağını anlatırken, "Mükellefi baştan suçlu kabul etmeyeceğiz. Mükelleflerin haklarını güçlendireceğiz" dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Snow Dora Otel'de 2 gün sürecek toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hacı Abdullah Kaya, Müsteşar Yardımcıları Ömer Duman, Halit Öcal, Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Hakan Ay, Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul, Gelir Politikaları Genel Müdürü Burcu Aydın, Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik, İdari Mali İşler ve Bilgi İşlem Daire Başkanları Ahmet Koçyiğit ve Vedat köksaldı, Gelir İdaresi Başkanı Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık ile 81 ilin defterdarı katıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, toplantıda 2016 yılı faaliyet ve uygulamalarının değerlendirileceğini, 2017 yılı gider ve gelir hedefleri ile uygulanacak politikaların görüşüleceğini belirtti. Bakan Ağbal, 22 deftardarın ilk defa bu göreve atandığına işaret etti ve tavsiyede bulunurken, şöyle dedi:

"Unutmayın çok önemli bir koltuğa oturdunuz. Mutlaka güzel işler yapın. Sakın eski alışkanlıklara katılmayın. Yapmak istediğiniz defterdarlık binaları olmasın. Sizden bina değil hizmet, yatırım, üretim ve itharacata destek istiyorum. Sizi bana böyle anlatsınlar."

Maliye Bakanlığını yatırım, üretim için daha fazla çalışacağına dikkati çeken Ağbal, özel sektörün ihtiyaç duyduğu arsaları üreteceklerini bildirdi. Mükelleflerle saygıya ve güvene dayanan bir iş ortaklığı geliştireceklerini ifade eden Ağbal, şunları söyledi:

"Biz onların karlarının ortağıyız, zararlarının ortağı değil miyiz? Zarar ederken zor dönemde bir de biz mi vuracağız? Zor gününde mükellefin elinden tutmamız, yardımcı olmamız lazım. Kendimizi mükellefin yerine koyacağız. Onları anlayıp zorluklarını bileceğiz. Maliyenin gülen yüzünü en önce mükellefe göstereceğiz. Mükellefle ilgili farklı kaynaklardan farklı bilgelere erişebilir, risk analizi yapabilir ve mükellefi denetime alabiliriz. Ama artık geldiğimiz noktada mükellefle karşılıklı güveni artıracak, saygıyı artıracak ortamı oluşturmamız lazım. Bir mükellef hakkında denetime başlamadan önce bir defa da kendisine soralım. Bulduğumuz bilgi ve bulguları kendisi yorumlasın. 'Beyanımı düzeltmek istiyorum, vergi miktarını artırmak istiyorum' derse kendisine teşekkür edeceğiz. Böylelikle kendi rızasıyla vergiye katılmış olur. Buldugumiz bilgi ve bulular son derece basit izah edilebilir açıklanabilir bilgilerdir o zaman boştan yere vergi denetimine almamış oluruz. Bundan sonra gözümüz kapalı denetim olmayacak. Gözümüz kapalı mükellefi baştan suçlama tavrımız olmayacak. Her zaman anlaşma, uzlaşma yoluna gideceğiz. Mükellefin haklarını güçlendireceğiz."

Cazibe Merkezleri Programı ile sağlanan teşvikleri anlatan Bakan Ağbal, bakanlar kurulu kararıyla ürünlere 15 yıl alım garantisi getirdiklerini ikinci olarak yatırımlarla ilgili olarak önemli inisiyatiff aldıklarını ve olağanüstü teşvik paketini uygulamaya koyduklarını bildirdi.

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