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Ağbal: Bütçe Ocak ayında 11.4 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin Ocak ayında 11.4 milyar lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın da 18 milyar lira olduğunu açıkladı.

Ağbal: Bütçe Ocak ayında 11.4 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin Ocak ayında 11.4 milyar lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın da 18 milyar lira olduğunu açıkladı.

Ocak ayı bütçe sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Ağbal, "Bütçe giderleri yılsonu hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir" dedi ve şu bilgileri verdi:
"Ocak ayında toplam harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 47.3 milyar lira olmuştur. Faiz hariç giderler ise aynı dönemde yüzde 10.4 artarak 40.8 milyar liraya ulaşmıştır. Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilemiştir. Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25.8 artarak ve 58.8 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 artarak 48.4 milyar lira, vergi dışı gelirler ise yüzde 47.2 artarak 10.4 milyar lira olmuştur."  

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