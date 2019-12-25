Son Dakika
Afşin-Elbistan C Termik Santrali için acele kamulaştırılma yapılacak
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali için Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapılacak. 4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A...
EKONOMİ 25.12.2019, 13:08
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesine yapılması planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali için Cumhurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırma yapılacak.
4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A ve B Termik Santralleri olmak üzere 2 termik santral bulunan Afşin- Elbistan bölgesine yapılması planlanan santrallerden biri olan C Termik Santrali için yeniden çalışmalara başlandı. Bu kapsamda acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve kamulaştırma yapılacak bölgenin krokisi ile koordinatlarının da paylaşıldığı kararda şöyle denildi:
Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapımı planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali ve yan üniteleri ile Hurman Nehri'nin derivasyonu işi kapsamında ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."
4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A ve B Termik Santralleri olmak üzere 2 termik santral bulunan Afşin- Elbistan bölgesine yapılması planlanan santrallerden biri olan C Termik Santrali için yeniden çalışmalara başlandı. Bu kapsamda acele kamulaştırma için Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve kamulaştırma yapılacak bölgenin krokisi ile koordinatlarının da paylaşıldığı kararda şöyle denildi:
Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapımı planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali ve yan üniteleri ile Hurman Nehri'nin derivasyonu işi kapsamında ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10