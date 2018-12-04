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Afetlerde oluşan 375 milyar dolar hasarın 1.9 milyar doları Türkiye'de

İstanbul, 4 Aralık () - Germanwatch tarafından hazırlanan küresel iklim afetleri ve risklerini değerlendiren rapora göre; meteorolojik afetler 2017 yılında 375 milyar dolar hasara yol açtı, ekonomik hasarın 1.9 milyar doları ise Türkiye’de...

Afetlerde oluşan 375 milyar dolar hasarın 1.9 milyar doları Türkiye'de

İstanbul, 4 Aralık () - Germanwatch tarafından hazırlanan küresel iklim afetleri ve risklerini değerlendiren rapora göre; meteorolojik afetler 2017 yılında 375 milyar dolar hasara yol açtı, ekonomik hasarın 1.9 milyar doları ise Türkiye’de gerçekleşti. 
Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 598 iklim afeti gerçekleşti. 
2017 yılı 1940'lardan beri en çok bu tür afetin görüldüğü üç yıldan biri olarak kayda geçti. Çalışma aynı zamanda Türkiye'de son 20 yılda iklim afetlerinin yıllık ortalama 462 milyon dolar ekonomik hasar verdiğini ifade ediyor. 
Dünya’da ise son 20 yılda ise, 11 bin 500 hava olayı toplam 3.47 trilyon dolar dolar hasara ve 525 binin üzerinde ölüme yol açtı.  
Bu afetlerden en çok hasar gören ilk on ülkenin tamamı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden oluşuyor.

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