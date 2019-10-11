Son Dakika
Aeroflot 22 Boeing 787 Dreamliner siparişini iptal etti
Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Boeing'e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner" siparişini iptal etti. Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara htiyacı olmadığını açıklaması sonrası,...
EKONOMİ 11.10.2019, 09:31
Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Boeing'e 2007 yılında verdiği 22 adet "787 Dreamliner" siparişini iptal etti.
Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara htiyacı olmadığını açıklaması sonrası, 18 adet 787-8 Dreamliner ve 4 adet 787-9s'ten oluşan siparişin akıbeti konusunda belirsizlik yaşanıyor.
Boeing, 787 Dreamliner modeli için bugüne kadar 1,450 sipariş aldı ve bu uçakların 894 tanesini teslim etti.
Boeing'den yapılan açıklamada, Aeroflot'un 22 adet Boeing 787-8s uçaklardan oluşan siparişini iptal ettiği ve iptal edilen bu siparişin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre Aeroflot, mevcut 787'lerden oluşan geniş gövde uçak filosunu artan talebi karşılayabilmek için üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.
Aeroflot Genel Direktörü Valery Okulov da açıklamasında, "filomuzu modernize ederken ve uluslararası erişim düzeyimizi genişletirken, 787 bize yeni pazar fırsatları yaratacak" dedi.
Şirket'in 2015 yılında yaptığı açıklamada bu uçaklara htiyacı olmadığını açıklaması sonrası, 18 adet 787-8 Dreamliner ve 4 adet 787-9s'ten oluşan siparişin akıbeti konusunda belirsizlik yaşanıyor.
Boeing, 787 Dreamliner modeli için bugüne kadar 1,450 sipariş aldı ve bu uçakların 894 tanesini teslim etti.
Boeing'den yapılan açıklamada, Aeroflot'un 22 adet Boeing 787-8s uçaklardan oluşan siparişini iptal ettiği ve iptal edilen bu siparişin liste fiyatı üzerinden toplam değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre Aeroflot, mevcut 787'lerden oluşan geniş gövde uçak filosunu artan talebi karşılayabilmek için üst düzeye yükseltmeyi hedefliyor.
Aeroflot Genel Direktörü Valery Okulov da açıklamasında, "filomuzu modernize ederken ve uluslararası erişim düzeyimizi genişletirken, 787 bize yeni pazar fırsatları yaratacak" dedi.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2