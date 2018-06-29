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Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde gramı 186 liraya kadar düşen altında yeniden bir yükseliş beklediklerini söyledi. Oğuz Başman, seçimlerin ardından altın...

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz
ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde gramı 186 liraya kadar düşen altında yeniden bir yükseliş beklediklerini söyledi.
Oğuz Başman, seçimlerin ardından altın fiyatlarını değerlendirdi. Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerle birlikte dolardaki yükselişin altına da doğrudan etki ettiğine dikkat çeken Başman, "Seçim fikriyle birlikte yükselmeye başlayan altın sonrasında 186 lira gibi gayet sakin ve yatay bir seyir izlemektedir" dedi.
Dolardaki düşüşle birlikte altın fiyatlarında da düşme yaşandığını söyleyen Başman, "Seçimlerin sona ermesiyle normal seyrinde devam eden altın, Bakanlar Kurulu'nun kurulması sonrası ve ekonomik göstergeler ile tedbirlerin boyutunun açıklanmasıyla seyrini değiştirecektir. Dövizde yeniden yukarı bir ivme beklenirse, altın da tekrar 200 liranın üzerine çıkacaktır. Beklentilerimiz de bu yönde" diye konuştu.

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