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Adana'da yaş fındık 30 lira

Can ÇELİK/ADANA, () - ORDU'da kilosu 10- 15 liradan satılan yaş fındık, Adana'daki tezgahlarda 30 liradan alıcı buluyor. Karadeniz Bölgesi'nin birçok bölgesinde üreticiler, hasat zamanını beklemeden, bahçelerindeki yaş fındıkların...

Adana'da yaş fındık 30 lira

Can ÇELİK/ADANA, () - ORDU'da kilosu 10- 15 liradan satılan yaş fındık, Adana'daki tezgahlarda 30 liradan alıcı buluyor.
Karadeniz Bölgesi'nin birçok bölgesinde üreticiler, hasat zamanını beklemeden, bahçelerindeki yaş fındıkların bir kısmını toplayıp, satışa başladı. Ordu'da yaş fındığın kilosu 10- 15 liradan satılırken, Adana'da ise 30 liradan alıcı buluyor. Yaş fındığın kilo fiyatı, yüksek olması nedeniyle tezgahlara asılmıyor. Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaş fındık satan İzzettin Yüksel (23), fındık fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının, sezonun ilk ürünü olmasından kaynaklandığını söyledi.  Yüksel, 10 gün içinde fındık fiyatlarının normale döneceğini kaydetti. Şu an için satışların istenilen düzeyde olmadığını belirten Yüksel, sezon ilerledikçe fiyatın düşmesini, satışların da artmasını beklediklerini söyledi.

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