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Adana'da Türk-İş'ten basın açıklaması

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, vergi yükünün azaltılması ve geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerektiğini söyledi. Türk-İş Başkanlar Kurulu, TBMM Komisyonu'ndan...

EKONOMİ 06.11.2019, 17:52
TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, vergi yükünün azaltılması ve geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, TBMM Komisyonu'ndan geçen vergi düzenlemesine karşı 'vergide adalet' talebiyle bugün 81 ilde ve işyerinde imza kampanyası başlattı. Adana'da sendikal faaliyetini sürdüren Türk-İş 4. Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğunu belirtti. Uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçilerin üzerinde ağır vergi baskısı olduğunu anlatan Gülnar, işçilerin eline geçen net ücretin vergi kesintileri nedeniyle yıl başına göre giderek eridiğini bu nedenle işçilerin alım gücünün azaldığını söyledi.

'GELİR VERGİSİ TARİFESİ ÜCRETLİLER LEHİNE İYİLEŞTİRİLMİYOR'

Gülnar, ortalama aylık brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir işçinin Ocak ayında 3 bin 409 TL net ücret alırken, Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3 bin 218 TL’ye düştüğünü, Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile yıl sonunda 349 TL eksilerek 3 bin 60 TL’ye gerilediğini kaydetti. Gülnar, "Bu teklifte ücretliler lehine olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor. Çalışanların 2005 yılında yüzde 15-20-25-30-35 olan gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı, 2006 yılından bu yana yüzde 15-20-27-35 olarak uygulanıyor, yetmiyor. 2005 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 13.5 katıyken, günümüzde 7 kat olarak hesaplanıyor. Çalışanlar her yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Bütün taleplere rağmen gelir vergisi tarifesi ücretliler lehine iyileştirilmiyor" dedi.

'ASGARİ ÜCRETTEN ALINAN VERGİ KALDIRILSIN'

Türkiye’de vergi alanında yapılacak reformun ancak ücretliler aleyhine var olan adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacağını kaydeden Gülnar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk-İş olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlıyoruz. En az geçim indirimi uygulamasıyla da belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öncelikle, emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır."

 

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