Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA'da, turfanda patates hasadı sürdürülürken, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, 66 bin dekara ekimi yapılan patateste dekar başına 3,5 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ve beraberindeki ekip, Çukurova ilçesinde patates hasadı yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Tekin, kentte 66 bin dekarda patates yetiştirildiğini belirterek, hasadın başladığını söyledi. Kent genelinde dekar başına 3,5 ton rekolte beklediklerini kaydeden Tekin, "Turfanda üretiminde Adana'nın her zaman söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ülkemizin patates ihtiyacının yüzde 5'ini Adana karşılıyor. Hasatla birlikte inşallah daha iyi günler göreceğiz. Hasadımız ortalama 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Daha sonra İzmir ve yaz dönemine doğru İç Anadolu Bölgesi'nde hasat turu devam edecek" dedi.

'FİYATLAR DÜŞECEK'

Üretici Ali Süt ise aşırı yağışlara bağlı su baskınları nedeniyle patates tarlalarının zarar gördüğünü dile getirdi. Tarladan birinci sınıf patatesin 4 TL'ye, ikinci sınıf patatesin ise 2 TL'ye satıldığını aktaran Süt, "Türkiye geneline bakınca yıllık 4,5 milyon ton tüketim varken, bu yıl da 3,5 milyonlarda kalınca patateste büyük bir arz talep dengesi karıştı. Ondan dolayı fiyatlar yüksek gidiyor. Görüntü olarak baktığımız zaman bundan sonra hafta sonundan itibaren baya bir söküm genel olarak başlayacak ve fiyatlar bir dengeye kavuşacaktır diye umuyorum" diye konuştu.

Hüseyin Süt, hasadın artmasıyla fiyatların düşeceğini de söyledi.

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