Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...

Adana'da tanzim satış ilgi gördü, pazar yeri tenhalaştı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kurulan kentin tek tanzim satış noktasına ilgi gösteren halk, diğer ilçelerde de satış yapılmasını istedi. Diğer taraftan, tanzim satış noktasının bitişiğindeki pazar yerinin tenha olduğu görüldü. Seyhan'ın Kıyıboyu...

Adana'da tanzim satış ilgi gördü, pazar yeri tenhalaştı
ADANA'nın Seyhan ilçesinde kurulan kentin tek tanzim satış noktasına ilgi gösteren halk, diğer ilçelerde de satış yapılmasını istedi. Diğer taraftan, tanzim satış noktasının bitişiğindeki pazar yerinin tenha olduğu görüldü.
Seyhan'ın Kıyıboyu Caddesi'nde kurulan Adana'nın tek tanzim satış noktasına ilçe sakinleri ilgi gösteriyor. Tanzim satıştan meyve sebze almaya gelenlerden İdris Öner, tanzimdeki ürünlerle pazardakiler arasında 2- 3 TL fark olduğunu belirterek, "Tanzimden memnunuz. Tanzim mağazası sayısının artırılmasını istiyoruz" dedi. Mehmet Çetin de tanzimdeki ürünlerin çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Pazardaki kalabalıkta azalma var' diye konuştu.
Tanzim satış noktasının bitişiğinde perşembe ve cuma günleri kurulan pazar yerinde esnaf Selahattin Yıldız, müşteri sayısında azalma olduğunu belirtirken, diğer esnaf Can Güngör de "Müşteriler yarı yarıya düştü. Eskiden burası kalabalıktı, şimdi pazar bomboş" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328