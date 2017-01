Adalet Partisi Genel Başkanı ÖZ, “ Kıbrıs müzakereleri TBMM’de ele alınmalı”

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 9 Ocak’ta başlayacak Kıbrıs müzakerelerinin, Türk tarafının ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığını belirterek, konunun bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ele alınmasını istedi.

Vecdet Öz, Ankara’da Adalet Partisi Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs konusunda 9-11 Ocak tarihleri arasında Cenevre’de nihai müzakereler yapılacağını, 12 Ocak’ta da, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum kesiminin beşli zirvede bir araya geleceklerini hatırlattı.

Son olarak Montrö’de yapılan toplumlar arası görüşmelerin de iyimser demeçlerden öteye geçemediğini anlatan Öz, böylece Annan Planı’nın Rum tarafının lehine önemli değişikliklere uğratıldığını dile getirdi. Öz, “Rum tarafına bırakılacak Türk topraklarına Rumlar yerleştirilecek, bu kişilere çalışma hakkı tanınacak. Böylece, ‘iki kesimlilik’ ilkesi fiilen ortadan kaldırılacak. Ada’nın nüfusu 803 bin Rum kesimine karşılık, 220 bin kişilik Türk toplumu olarak kabul edilecek. Mülkiyet konusunda da Türk toplumunun aleyhine sorunlar yaşanması bekleniyor. Ada’daki Türk askerleri, bir saldırı karşısında ‘hiçbir şey yapamamak’ duruma getirilmek isteniyor” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN BURADA BİR ‘ONE MINUTE’ ÇEKMESİNİ BEKLİYORUZ”

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdi Öz, bu şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de büyük görev düştüğünü belirterek, “Daha fazla gecikmeden, konunun Meclis’te ele alınması, evvelce Kıbrıs konusunda oy birliğiyle aldığı kararların hatırlatılması ve halkımıza Kıbrıs’ta nelerin feda edildiğinin bir an önce açıklanması gereklidir” dedi. Çözümün, iki ayrı devlet, iki ayrı bayraktan geçtiğini vurgulayan Öz, şöyle devam etti: “Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu bekliyoruz. Samimiyetine de inanmak istiyoruz. Nasıl Filistin meselesinde ‘onlar da bizim kardeşimiz’ dedi ve ‘one minute’ diyerek masadan kalktı, burada şimdi Türk kardeşi var, kendi kardeşi var. Burada bir ‘one minute’ çekmesini bekliyoruz, ayın 12’sinde” dedi.

“BİR EVDE ÜÇ AİLE YAŞIYORDU”

Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, Kıbrıs’ın önemini ve tarihçesini dile getirdiği konuşmasında, Ada’nın buradaki Türkler, Türkiye ve Türkiye’nin ulusal güvenliği yönünden çok önemli olduğunu vurguladı. Barış harekatı öncesi orada yaşayan Kıbrıs Türklerinin yaşadığı sorunları dile getirdi. Evcil, “Ben Kıbrıs harekatı yapıldığında görevdeydim ve Lefkoşa’da bir çok evi gezdim. Üç odalı bir evde üç aile yaşıyor ve her evde en az 10 nüfus barınmaya çalışıyor. Halkın durumu çok kötüydü. İşleri olan çalışanlar işlerini kaybetmişti ne bir polis nede başka bir görevli vardı” dedi.

