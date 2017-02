ACE of M.I.C.E. Fuarı İstanbul’da kapılarını açtı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - KONGRE, toplantı ve etkinlik sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren dünyanın en büyük üçüncü "M.I.C.E" fuarı “ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines" İstanbul’da başladı.



İstanbul Kongre Merkezi’nde 22-24 Şubat tarihleri arasında “Tüm renklerimizle bir araya geliyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen fuarın açılışı, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Nedret Apaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Turizm Atölyesi Başkanı Tülin Ersöz, Türk Hava Yolları Satış-Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve İstanbul Kongre Merkezi Genel Müdürü Pervin Zeydanlı'nın katılımları ile dün gerçekleştirildi.



"15 BİNİN ÜZERİNDE PROFESYONEL ZİYARETÇİ GELECEK"



Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, Türkiye’nin en büyük “B2B” etkinliği olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines'a 15 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiğini belirterek, 3 gün sürecek fuar programı hakkında da bilgilendirme yaptı. Ataman, ilk gün katılımcı ve “hosted buyer”ların birlikte yeni iş bağlantıları da kuracakları ‘Business Network Party’ ve Feriye Sarayı’nda gerçekleşecek ‘AMEzing Parti’ için davette bulundu. Her yıl tüm sektörün sabırsızlıkla beklediği ve çeşitli alanlarda projelerin belirleneceği ödül töreninin bu yıl 3 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşeceğine de değinen Volkan Ataman, şunları söyledi:



''Fuarın bu sene 4'üncüsünü düzenliyoruz. Ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. Bütün bunlara rağmen çok güçlü, içeriği çok yoğun, çok ciddi ziyaretçi ve satın alıcının geleceği bir fuar programı bizi bekliyor. Bu sene 220 firma stant ile katılım gösteriyor. Bunlar kongre, toplantı ve etkinlik sektöründen firmalar. 15 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi gelecek. Toplam 720 satın alıcı gelecek. Bunların 180'i 39 ayrı ülkeden geliyor. Kendi ülkelerindeki en büyük kongre organizatörleri ve etkinlik firmalarının sahiplerini burada ağırlıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar ile ülkemize ciddi kongrelerin, ciddi toplantıların ve büyük grupların gelmesini sağmış olacağız."



İstanbul Kongre Merkezi Genel Müdürü Pervin Zeydanlı da sektör için bu kadar zor bir dönemde "ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines" etkinliğinin gerçekleştiriliyor olmasını çok anlamlı bulduğunu ve kendilerinin de böylesi kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan oldukça mutlu olduklarını söyledi.



Türk Hava Yolları Satış-Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Türkiye’nin milli bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları olarak bizleri küresel ölçekte tanıtan misafirperverliğimiz başta olmak üzere kültürel değer ve medeniyet birikimimizi geniş kitlelere duyuran etkinlik ve faaliyetlere destek vermeyi sürdürüyoruz. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre dünya turizm gelirinin yüzde 30'u kongre ve toplantı sektöründen sağlanmakta. Kongre destinasyonu olmak bir şehrin marka imajı açısından da oldukça büyük önem taşırken, 40'tan fazla sektöre de doğrudan veya dolaylı katkı sağlanıyor" diye konuştu.

İstanbul'un 90'lı yıllardan itibaren kongre ve toplantı sektöründe aktif olarak yer aldığını, şu an dünyada 8. sırada bulunduğunu belirten Olmuştur, İstanbul’un bu yolda uluslararası platformda önemli bir merkez olduğuna değindi.

(FOTOĞRAF)