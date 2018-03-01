A.C.E Awards'da 2018 yılı başarı ödülleri sahiplerini buldu

TÜRKİYE’nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği A.C.E Awards 2018 (Achievement in Customer Excellence) ‘Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yer alan gerçek şikayetleri baz alan A.C.E Awards’ta 19 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 57 markaya verildi. Türkiye’nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek yarışması A.C.E Awards 2018 sahipleri ile cevap buldu. sikayetvar.com her yıl kullanıcılarına 400 bin anket üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ adını verdiği ve en iyi müşteri deneyimi yaşatan firmaları belirlemeyi amaçlayan bir araştırma yapıyor. A.C.E Awards ile markaların başarıları taçlandırılıyor. Türkiye’de en çok hangi markalar müşteri memnuniyetine çok önem veriyor ve gelen şikayetlerini iyi yönetiyor.

5 MİLYON 600 BİN KULLANICIYA ULAŞILDI

Kullanıcılar ile markalar arasında köprü görevi gören sikayetvar.com, tüketicilerin sorunlarına çözüm aradığı bir site olmanın da ötesinde, satın alma kararı almadan önce başvurdukları en önemli referans merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Markalara dönük hizmetleri de olan, firmaların şikayet yönetimlerinde kullanabilecekleri, sorunlu alanlarının iyileştirme yapmak üzere coğrafi olarak tespitine imkan tanıyan bir CRM paneli, kendi CRM’leri varsa onunla entegre çalışacak API, rakipleri ile kendilerini detaylı karşılaştırabilecekleri sektör raporları ve çok daha derinlemesine analizler yapabilecekleri endeks adlı ürününü markaların kullanımına sunuyor.

2001 yılında aslen tıp doktoru olan Ömer Deveci tarafından kurulan sikayetvar.com, şu ana kadar aylık 36 milyon sayfa gösterimi ve 5.6 milyon kullanıcıya ulaşmış durumdadır. İngilizce versiyonunun test yayınına da başlayan site, Türkiye, Avrupa ve ABD’deki ofisleri ile kullanıcılarına ve markalara hizmet veriyor.

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