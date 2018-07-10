AB/Tusk: Sevgili Amerika, müttefiklerinin kıymetini bil, ne de olsa sayıları çok değil

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brüksel’de gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi, Avrupa Birliği ve NATO arasında imzalanan işbirliğini artırmaya yönelik anlaşmayı duyurdu ve konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’a seslendi: "Sevgili Amerika, müttefiklerinin kıymetini bil, ne de olsa sayıları çok değil”

Tusk, Avrupa Birliği vatandaşlarını korumak için NATO’dan daha iyi bir müttefik olmadığını vurguladığı konuşmasında şahsi olarak Trump’a da seslendi ve "Sevgili Başkan Trump, Amerika’nın Avrupa’dan daha iyi bir müttefiki yoktur ve olmayacaktır."

Konseyden yapılan açıklamaya göre AB ve NATO arasındaki işbirliğini bir üst düzeye taşıyacak anlaşmanın duyurusunu yapan Tusk konuşmasında şunları söyledi:

"Amacımız belli. Avrupa vatandaşlarını olabilecek tüm imkanlarla korumak sitiyoruz ve bunun için NATO’dan daha iyi bir müttefik yok.

"Bu yüzden bugün, askeri birliklerin ve ekipmanın hareket kabiliyeti, siber ve hibrit saldırılara karşı hazır bulunma, terörle mücadele ve Akdeniz’deki sığınmacı kaçakçılarını durdurmak gibi çok önemli alanlardaki AB-NATO bağlarını güçlendirmeye karar verdik.

"AB üyesi olup NATO üyesi olmayan ülkelerin de kapsayıcı ve ayrım yapmayacak şekilde, herhangi bir suni engele takılmadan işbirliğine katılması teşvik edilecek ve kolaylaştırılacak.

"Burada Brüksel’de NATO zirvesi öncesinde, neredeyse hergün Avrupa’yı savunma yetkinlikleri için yeterli katkı sağlamamakla ve sırtını ABD’ye yaslamakla suçlayan Başkan Trump’a doğrudan seslenmek istiyorum.

"Sevgili Başkan Trump: Amerika’nın Avrupa’dan daha iyi bir müttefiki yoktur ve olmayacaktır.

"Bugün Avrupalılar savunma sanayine Rusya’dan kat kat daha fazla ve Çin kadar harcama yapmakta. Ve bence bunu siz de net biliyorsunuz diye düşünüyorum, bu yatırım Amerikan ve Avrupa savunma ve güvenliğine yapılmış bir yatırımdır. Ki Rusya ve Çin’in savunma harcamaları için aynı şeyi söyleyemeyiz.

"Bu yüzden burada iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, sevgili Amerika, müttefiklerinin kıymetini bil, ne de olsa sayıları çok değil. Ve Avrupa, savunmaya daha fazla harcama yap çünkü herkes iyi hazırlanmış ve iyi donanmış bir müttefike saygı duyar.

"Para önemli tabii, fakat içten bir dayanışma daha da önemli. Dayanışma demişken, ABD Başkanı’nın ABD’nin Avrupa’yı düşmanlarına karşı tek başına koruduğu ve ABD’nin bu yolda yalnız olduğu savı doğru değildir.

"ABD’ye 11 Eylül saldırı olduğunda ilk kapsamlı müdahale eden ve dayanışma sergileyen Avrupa oldu.

"Afganistan’da Avrupalı askerler Amerikalı askerlerle omuz omuza savaştı.

"Aralarında 40’ı benim de memleketim olan Polonya’dan gelen 870 cesur Avrupalı asker hayatlarını feda etti.

"Sevgili Başkan Trump, lütfen tüm bunları NATO zirvesinde bir araya geldiğimizde, ama özellikle de Helsinki’de Putin ile buluştuğunuzda hatırlayın lütfen.

"Hem bilmekte her zaman fayda var, sizin stratejik dostunuz kim? Ve sizin stratejik sorununuz kim?"