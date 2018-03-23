Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin saat 08:20'de başlayan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve diğer katılımcıların açılış konuşmaları feed ve web sitesinden canlı yayınlanacaktır.
Abonelerimizin dikkatine - Uludağ Ekonomi Zirvesi
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin saat 08:20'de başlayan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve diğer katılımcıların açılış konuşmaları feed ve web sitesinden canlı yayınlanacaktır.
23 Mart 2018 Cuma 07:42
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