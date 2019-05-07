TELEFON, internet aboneliği, çeşitli site ve dijital platformalara bir 'tıkla' ya da telefon görüşmesiyle abone olunabiliyorken, bu aboneliklerden ayrılmak tüketicileri canından bezdiriyor. Uzmanlar, bu tür aboneliklerde karşılaşılan usulsüzlükler konusunda tüketicileri uyardı.

Elektrikten, telekomünikasyona, sudan doğalgaza, süreli yayınlardan kariyer sitelerine ve müzik platformlarına, onlarca sektörde binlerce şirket abonelik satıyor. Tüketiciler, bu şirketlere bir 'tıkla' ya da telefon görüşmesiyle abone olabiliyorken, bu aboneliklerden ayrılmak istediklerinde ise bu o kadar kolay olmuyor.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, çok hızlı ve kolay şekilde abone olunan kurumlardan ayrılmanın zorlaştırıldığını, ayrılırken 'indirim iadesi' gibi isimlerle tüketiciye adeta ceza kesildiğini belirtti. Levent, "Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür" dedi. Şirketlerin Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun bazı maddelerini hiçe saydığını belirten Levent, tüm tüketicilerin bu kanunu okumalarını önerdi. Levent, "Abonelikler konusundaki haklarınıza iyi bakın. Nereye abone olursanız olun, bununla ilgili detayların bir internet çıktısını alın ya da kurumlardan isteyin. Yasal olarak isteme hakkına sahipsiniz. Bu belgeler elinizde olsun ki ekstra faturalar ile karşılaşmayın. Tüketici Kanunu'ndaki maddeleri de bir kez olsun okuyun ki görüştüğünüz şirket temsilcisiyle konuşurken sizden istediklerine karşı detaylı bilgi sahibi olun" dedi.

Levent, müşteri temsilcilerinin telefonda istedikleri onay konularına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘EKSTRA FATURA ÇIKARTMALARI MÜMKÜN DEĞİL’

Tüketicilerin gün içerisinde telefon, internet, sosyal medya mecraları aracılığıyla kampanya mesajlarına sıkça maruz kaldığını belirten Levent abonelik sürecinde yaşanan durumları şöyle sıraladı:

"Elektrik, su gibi aboneliklerden tutun da müzik platformlarına kadar birçok konuda abonelik teklifleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Abonelik çok kolay gerçekleşiyor. Çoğunlukla bir 'tık' ile ya da telefonda kredi kartı bilgilerimizi vererek çok kolay abone olabiliyoruz. Ancak bize abone olunurken sunulan bu cazip teklifleri ve hızı abonelikleri terk etmeye kalktığımızda göremiyoruz ve üstüne de bir takım faturalar ile karşılaşıyoruz. Abone olduğumuz kurum bize her şeyi bildirmek zorunda ve bunu okuyup, imzalayıp, geri bildirim yapmak zorundayız. Özellikle 2 yıllık abonelikler gibi bir takım uygulamaların mümkün olmadığı tüketici kanununda çok açık. Bu konuda bize ekstra fatura çıkarmaları da mümkün değil."

‘TÜKETİCİ KANUNUNDAKİ MADDELERİ OKUYUN’

Şirketlerin Tüketiciyi Koruma Kanunu'na aykırı bir şekilde bazı maddeleri hiçe saydığını belirten Levent, tüm tüketicilerin bu kanunu okumalarını önerdi ve "Abonelikler konusundaki haklarınıza iyi bakın. Nereye abone olursanız olun bununla ilgili detayların bir internet çıktısını alın ya da yasal olarak isteme hakkına sahipsiniz ve kurumlardan isteyin. Bu belgeler elinizde olsun ki ekstra faturalar ile karşılaşmayın. Tüketici Kanunu'ndaki maddeleri de bir kez olsun okuyun ki görüştüğünüz şirket temsilcisiyle konuşurken sizden istediklerine karşı detaylı bilgi sahibi olun" dedi.

'BASİT GÖRÜNEN ABONELİK BİNLERCE LİRALIK FATURA ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR'

Sunulan tüm aboneliklerin öncesinde sözleşmenin istenmesi gerektiğini vurgulayan Sefer Levent, "Hangi abonelik teklifi olursa olsun öncelikle o abonelik ile ilgili sözleşme mutlaka istenmeli ve okunmalı. Hepimiz bize cazip gelen teklifleri kabul etme yanlışına düşüyoruz ve aslında ağır sözleşmelerin altına imza attığımızı anlıyoruz. Kuruluşların da bize sözleşme maddesi olarak sunduğu maddelerin anlaşılır olması gerekiyor. Hukuk dili ağırdır ama en azından tüketicinin anlayabileceği şekilde bir takım parantezler açılabilir. Anlaşılmayan maddeler varsa da araştırılıp, anlayıp öyle kabul edilmeli. Çok basit gibi görünen bir abonelik tüketicilere belki de binlerce liralık bir fatura çıkmasına neden olabilir" dedi.

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNİN 'ONAYLIYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA DİKKAT EDİN

Müşteri temsilcilerinin telefonda istedikleri onaylar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten Levent, şöyle devam eti:

"Siz 'Onaylıyorum' dediğiniz anda bir faturanın altına imza atmış oluyorsunuz. O yüzden neyi onaylayıp, onaylamadığınıza dikkat etmeniz lazım. Aboneliği bırakmanız durumunda size yeni faturalar çıkarılıyorsa bir tarafa belgeleri kaydedin. Bir gün inceledikten sonra karar verin. Gerekirse işin uzmanlarına danışın, tüketici kanununa bakın ve öyle karar verin. Bazı indirimlerle sizi abone yapan kurum o miktarları size bildirmiyor ancak aboneliği bıraktığınız zaman 'Aslında biz size indirim yapmıştık, bunları toplu halde geri verin' teklifiyle geri geliyor. O sırada onay verdiğinizde yeni bir taahhüt altına girmiş oluyorsunuz."

ABONELİK YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

- Abone olurken sözleşme örneğinin önden alın ve incelemeden abone olmayın

- Aboneliği sonlandırana kadar tüm belgeleri saklayın

- Aboneliği sonlandırırken ek ödemeler çıkarılıyorsa belge ve düşünme süresi isteyin

- Tüketiciyi Koruma Kanunu'nun maddelerini okuyun ve haklarınızı bilin

- Gerekirse bir uzmandan yardım alın



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