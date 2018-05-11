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AB’nin toplam GSYH’sinin yarısından fazlasını üç ülke oluşturuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs () – Avrupa Birliği’nin 2017 yılında gerçekleşen toplam 15 trilyon 300 milyar euro büyüklüğündeki GSYH’sinin, yüzde 51.4 ile yarısından fazlası Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa ekonomilerinden oluşuyor. Avrupa...

AB’nin toplam GSYH’sinin yarısından fazlasını üç ülke oluşturuyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs () – Avrupa Birliği’nin 2017 yılında gerçekleşen toplam 15 trilyon 300 milyar euro büyüklüğündeki GSYH’sinin, yüzde 51.4 ile yarısından fazlası Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa ekonomilerinden oluşuyor.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 yılında 3 trilyon 300 milyar euro GSYH’si ile Almanya AB’nin en büyük ekonomisi olurken, AB GSYH’sinin yüzde 21.3’ünü oluşturdu.
Açıklamada verilen diğer önemli bilgiler ise şöyle:
“Birleşik Krallık ekonomisinin toplam AB GSYH’sindeki payı 2016-2017 döneminde yüzde 0.9 düştü. Düşüşe rağmen toplam GSYH’nin yüzde 15.2’sini oluşturdu.
“Fransa ekonomisi ise toplam GSYH’nin yüzde 14.9’unu oluşturdu.
“Fransa’yı yüzde 11.2 ile İtalya, yüzde 7.6 ile İspanya ve yüzde 4.8 ile Hollanda takip etti.
“11 AB ülkesinin toplam GSYH’den aldığı pay yüzde 1’in altında. Bu ülkeler Malta, Güney Kıbrıs, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Slovakya ve Macaristan." (Grafik)

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