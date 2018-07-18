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AB’nin Google’a 4.3 milyar euro ceza kesmesi bekleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada bugün karar veriyor ve Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB’nin Google’a 4.3 milyar...

AB’nin Google’a 4.3 milyar euro ceza kesmesi bekleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google’a rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davada bugün karar veriyor ve Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB’nin Google’a 4.3 milyar euro (5 milyar dolar) ceza kesmesi bekleniyor.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, AB Komisyonu'nun Google kararını açıklamak için Türkiye saati ile 14.00'da basın toplantısı yapacak.

Vestager, Avrupa Komisyonu’nun Google'nin Android mobil işletim sistemini rakiplerini engellemek için kullandığı iddiası ile açılan soruşturmada verdiği cezayı açıklamak için basın toplantısı düzenleyecek.

Avrupa basınında çıkan haberlerde AB Komisyonu'nun Google'ye Android işletim sistemi nedeniyle 4.3 milyar euro ceza vermesi bekleniyor. Daha önce de Komisyon Google’a 2.4 milyar euro ceza kesmişti.

Avrupa Birliği iki yıl önce tüketicilerin online’daki haklarını savunnan bir şirketler koalisyonu olan FairSearch’ün şikayeti üzerine Android’e karşı bir soruşturma başlatmıştı. Fairsearch başlta Kayak, eXpedia, TripAdvisor gibi seyahat arama motorları tarafından kurulmuş, sonrasında Microsoft da koalisyona katılmıştı.

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