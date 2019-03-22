AB’nin Brexit erteleme önerisinin ardından Avrupa piyasaları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği’nin Brexit’in ertelenmesi önerisini kabul etmesinin ardından karışık hareket ediyor.

Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın Başbakan Theresa May’in anlaşmasını onaylaması durumunda Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması 22 Mayıs’a kadar ertelenebilecek fakat söz konusu anlaşmanın reddedilmesi durumunda Brexit ertelemesi 12 Nisan’a kadar uzatılacak. Brexit gelişmelerinin yanında Avrupa veri gündeminde AB ve Almanya Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) rakamları bekleniyor.

Londra’da FTSE TSİ 11:15’te yüzde 0.19 düşerken, AstraZeneca Plc TSİ 11:16’da yüzde 1.30 değer kaybederek söz konusu düşüşe öncülük etti. Aynı dönemde Frankfurt’ta DAX yüzde 0.35 artarken, Wirecard TSİ 11:16’da yüzde 2.72 yükseldi. Paris’te CAC TSİ 11:15’te yüzde 0.24 değer kazandı.

Euro dolar karşısında TSİ 11:16’da 1,1372 dolardan işlem gördü.