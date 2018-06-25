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AB’nin Birleşmiş Milletler’deki önceliği “çok taraflılık”

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Haziran () – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler’de ve 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki önceliğini "çok taraflılık" olarak belirledi. Konseyden yapılan açıklamada bu kararın...

AB’nin Birleşmiş Milletler’deki önceliği “çok taraflılık”

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Haziran () – Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler’de ve 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki önceliğini "çok taraflılık" olarak belirledi.
Konseyden yapılan açıklamada bu kararın "bugünün volatil ve öngörülemez dünyasında" Avrupa Birliği’nin çok taraflılığı teşvik edeceği ve bunun Birleşmiş Milletler’deki en önemli önceliği olduğunu açıkladı.
Avrupa Konseyi’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AB’nin en önemli önceliği Birleşmiş Milletler’i bir değişim sürecinde desteklemek, AB’nin çok taraflılığa olan bağlılığını proaktif bir çok taraflı ajandaya dönüştürmektir.
"Birleşmiş Milletlerin 73. Genel Kurulu’nda AB barışa ve ihtilafların önlenmesine, ortak ve pozitif bir ajandaya, çok taraflılığın kalbindeki insan haklarının teşviki ve korumasına odaklanacak.
"AB, iklim değişikliği, çevre, göç, sığınmacılar, terörle mücadele ve kitlesel imha silahlarının yayılımının önlenmesine odaklanacak.
"Konseyin kararı AB-BM stratejik ortaklığının önemine özellikle vurgu yapmaktadır."

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