AB/Mogherini: Medyaya yapılan saldırılar, demokrasiye yapılmış saldırılardır

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs () – Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Birliği (AB) adına "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, "Medyaya ve gazetecilere yapılan saldırılar, demokrasiye ve hepimizin özgürlüğüne yapılmış saldırılardır” dedi.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle AB Yüksek Temsilciliği’nden yapılan açıklamada Mogherini şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü gazetecilik için zor bir bağlamda kutluyoruz. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü dünyanın her yerinde tehlikede.

"Medyaya ve gazetecilere yapılan saldırılar, demokrasiye ve hepimizin özgürlüğüne yapılmış saldırılardır. Avrupa’da ve dünya genelinde mesleğini icra ederken hayatını kaybetmiş tüm gazetecileri saygıyla anıyoruz.

"Tüm ülkeleri gazetecilere yönelik şiddeti kınamaya, gazetecilerin – özellikle de kadın gazetecilerin – güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için tedbir almaya, bu tür şiddet eylemlerinin fail ve azmettiricilerini adalete teslim etmeye çağırıyoruz.

"Avrupa Birliği, AB'nin temel haklar tüzüğünde yer alan, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü, özgür ve çoğulcu medya değerleri üzerine inşa edilmiştir.

"Basın özgürlüğü, iyi yönetimin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bağımsız gazetecilik, devletlerin sorumlu tutulabilmesi ve demokratik süreçlerin izlenmesi için hayati önem taşır.

"Online ve offline tüm mecralarda, özgür, çeşitli ve bağımsız medya, çoğulcu ve açık bir toplumun en temel direkleridir ve kamuya kontrol edilmiş ve doğru haberlerini ulaştırmayı garanti etmek gibi çok büyük bir sorumluluk taşırlar.

"İfade özgürlüğüne saygı tüm AB politikaları ve kalkınma programlarına entegre edilmiştir. AB mevzuatı, politikaları ve araçları, birlik genelinde medya özgürlüğünü güçlendirmek ve şeffaflığı, güvenilirliği ve çevrimiçi bilgi çeşitliliğini geliştirmek için tasarlanmıştır.

"AB, üçüncü ülkelerde hedeflenen projeleri finanse etmeye devam ederek, gazeteciliğin kalitesini, kamusal bilgiye erişimi ve ifade özgürlüğünü desteklemeye devam edecek.

"Gazetecilere karşı şiddeti tutarlı bir şekilde kınamaya ve - çokuluslu ve bölgesel forumlarda olduğu gibi - üçüncü ülkelerle ikili temaslarda - ifade özgürlüğünü kısıtlayan herhangi bir yasa, yönetmelik veya siyasi baskıya karşı çıkmaya ve gazeteci ve blogger’lara yönelik saldırıları önlemek ve – yüksek risk altında olan insan hakları savunucularının korunmasında ve bazı durumlarda yerlerinin değiştirilmesi gibi acil durum desteği de dahil – bu saldırılara cevap vermek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Bugün, AB’nin her yerinde, ifade özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünün herkes tarafından her yerde eşitlik prensiplerine dayalı bir şekilde, ayrımcılık yapmadan ve evrensel çapta bir temel hak olarak kalması herhangi bir mecradan, sınırlar içinde ve ötesinde korumaya ve teşvik etmeye olan kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz."