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AB/Michel: B. Krallık ile görüşmelerde “oyun alanını eşitlemek” önceliğimiz
Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık () – Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ve iş ve ekonomi...
EKONOMİ 13.12.2019, 11:11
Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık () – Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile arasındaki ticari ilişkileri belirlemek adına ticaret görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu ve iş ve ekonomi dünyasında istikrar için tarafların “çok çalışacaklarını” umduğunu söyledi.
Michel, ticaret görüşmelerinden Brüksel’in önceliğinin “oyun alanının eşitlenmesi”ni garantilemek olduğunu ve ortak pazarı koruyacak önlemler alınacağını ekledi.
Seçimler konusunda Boris Johnson’ı tebrik eden Michel, Tiwitter paylaşımında, Brexit anlaşması için yapılacak oylamanın “bir an önce” yapılmasını beklediğini belirtti.
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