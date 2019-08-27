Son Dakika
Abe: ABD ile ticaret anlaşmasının imzası için çalışmalar hızlanacak
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD ile bir ticaret anlaşması içinçalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüş birliği içinde olduklarını söyledi. Biarritz'de G7 zirvesi sonrasında bir basın toplantısı...
EKONOMİ 27.08.2019, 06:27
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD ile bir ticaret anlaşması içinçalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüş birliği içinde olduklarını söyledi.
Biarritz'de G7 zirvesi sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Abe, ABD ile Japonya arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere değindi.
Abe, bu amaçla bir anlaşmanın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında imzalanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşbirliği içinde olduklarını vurguladı.
Abe ayrıca, ABD ile Çin arasında istikrarlı bir iliştinin sadece bu iki ekonomi için değil, küresel ekonomi için de "çok önemli" olduğunu söyledi ve ekledi:
"ABD-Çin ticaret müzakerelerinde küresel ekonomide istikrarın sağlanmasına yardım edecek iyi sonuçlar ortaya çıkacağını umuyorum."
Abe, ekonomi politikasını yönlendirirken ABD-Çin ticari geriliminin Japonya ekonomisine etkisi olup olmayacağını izleyeceklerinin altını çizdi.
Trump da G7 liderler zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma isteği konusunda samimi olduğuna güvendiğini söyledi ve ekledi:
"Çin'in bir ticaret anlaşması yapmayı çok fena şekilde istediğini düşünüyorum. Çin Başbakan Yardımcısı aradı ve bir anlaşma görmek istedikiğini söyledi."
Biarritz'de G7 zirvesi sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Abe, ABD ile Japonya arasında bir ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere değindi.
Abe, bu amaçla bir anlaşmanın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı sırasında imzalanabilmesi için çalışmaların hızlandırılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşbirliği içinde olduklarını vurguladı.
Abe ayrıca, ABD ile Çin arasında istikrarlı bir iliştinin sadece bu iki ekonomi için değil, küresel ekonomi için de "çok önemli" olduğunu söyledi ve ekledi:
"ABD-Çin ticaret müzakerelerinde küresel ekonomide istikrarın sağlanmasına yardım edecek iyi sonuçlar ortaya çıkacağını umuyorum."
Abe, ekonomi politikasını yönlendirirken ABD-Çin ticari geriliminin Japonya ekonomisine etkisi olup olmayacağını izleyeceklerinin altını çizdi.
Trump da G7 liderler zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapma isteği konusunda samimi olduğuna güvendiğini söyledi ve ekledi:
"Çin'in bir ticaret anlaşması yapmayı çok fena şekilde istediğini düşünüyorum. Çin Başbakan Yardımcısı aradı ve bir anlaşma görmek istedikiğini söyledi."
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0