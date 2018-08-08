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ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

İstanbul,8 Ağustos () - Makinecilerin yılın ilk yedi ayında ABD'ye yaptığı toplam ihracat 700 milyon dolar oldu. Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yedi ayında makine sektörünün toplam ihracatı...

ABD’ye makine ihracatı 2018'in ilk yedi ayında 700 milyon dolar yükseldi

İstanbul,8 Ağustos () - Makinecilerin yılın ilk yedi ayında ABD'ye yaptığı toplam ihracat 700 milyon dolar oldu.
Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yedi ayında makine sektörünün toplam ihracatı 9.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21.2 artıran makine sektörü toplam ihracatını 9.8 milyar dolara taşıdı. Sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Korumacı politikalarla ithalatı kontrol altına almaya çalışan ABD'de büyük ilgi gören Türk makineleri, ABD'ye yaptığı ihracatı yüzde 28.7 artırdı.
Makine sektörünün her ay 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği ABD pazarında pazar payını artırmaya devam edeceğini ifade eden MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu şöyle devam etti;
“ABD'de kapsamı genişleyen korumacı politikalar bu ülkede iş yapmak isteyen tüm sektörleri doğrudan etkiliyor ancak sanayi üretiminin yıllık yüzde 6.0 artış gerçekleştirdiği ülke makine gibi stratejik sektörlere de ticari anlamda yeni fırsatlar sağlıyor. Türk makinelerinin artan kalitesiyle ABD pazarında önemli bir alıcısı var. Bu dönemde ABD'ye yaptığımız Türbin, Turbojet, Turbopropeller ve Hidrolik Silindir ihracatı 1,5 katına, Motorlar, Aksam ve Parçaları ihracatı iki katına çıktı." (Fotoğraflı) 

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