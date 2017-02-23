ABD’ye avantajlı yatırım Nisan’a kadar sürüyor

İstanbul, 23 Şubat () - Türkiye’nin önde gelen iş insanları, Amerikan Ticaret Odası TABA-AmCham himayesinde, ABD yatırım programı EB-5 kapsamındaki bilişim ve gayrimenkul sektöründeki projeleri tanıtmak amacı ile düzenlenen ‘Yatırım Konferansı’nda buluştu.

Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Yatırım Konferansı’nda konuşan Foster Global Yönetici Ortağı John Meyer ABD vatandaşlığının yolunu açacak EB-5 programını tanıtarak, ABD-Türkiye iş geliştirme ve şirket kurma süreçleri ile ABD ekonomisi ve mali piyasalarının gidişatını anlattı. Nisan ayına kadar 500 bin dolar olan avantajlı yatırım programının EB-5'te nisan ayından sonra yatırım maliyetinin artacağını aktaran Meyer, şu bilgileri verdi:

"EB-5 bir vize değil. Kalıcı şekilde oturma izni almak için bir program. ABD'de kuracağınız işin yeni bir iş olması gerekiyor. Yıllık 10 bin kişiye vize veriliyor. 1 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ama hedeflenen bölgeler var. Nüfusu düşük ve işsizliğin yüksek olduğu alanlar. Bu alanlarda iş kuracaksanız 500 bin dolarlık bir yatırım yeterli oluyor. Bu süreç 5-6 yıl sürebiliyor. Buradaki anahtar nokta kuracağınız işin 10 kişiye istihdam oluşturması."

Söz konusu programın 2016 Eylül'de bitmesi gerektiğini ancak 2016 Aralık'a kadar genişletildiğini, ardından ABD Başkanlık seçimleri nedeniyle 28 Nisan 2017'ye kadar uzatıldığını dile getiren Meyer, "Hükümet bundan sonra programı yenileyecek ve yatırım değeri artırılacak. Siyasiler hala bu rakamın ne olacağını tartışmakta. Belki programı yeniden uzatabilirler. 3 Eylül gibi mesela... Dolayısıyla sonraki programın ne türde olacağı henüz belli değil" diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanması gerektiğini ve ABD- Türkiye ilişkilerine katkı sağlamak üzere geldiklerini belirten NMS Capital Advisors Direktörü Kemal Önder, “Milli geliri 18 trilyon dolar olan ABD’ye 166 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu da ABD’nin toplam ithalatının yüzde 4.2’sini oluşturuyor. Bu çok küçük bir rakam. Bu rakamı büyütmemiz gerekiyor. ABD’de yatırım yapmak için oraya gitmek gerekiyor. Oraya gitmeden iş yapmak çok zor” dedi. Önder, ABD’de teknoloji şirketlerinin Hindistan ve Çin’den servis satın aldıklarını, ancak zaman farkı ve iletişim kurma zorluklarıyla karşılaştığının altını çizerek Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin daha iyi işler çıkardığını ve ABD’de bu fırsatı yakalamaları gerektiğini söyledi.

EB-5 sürecinin Green Kart yatırımı olduğunu belirten Bridge Investment Partners Ortağı Micheal Broadbent, “Bridge Investment olarak EB-5 yatırımcılarına odaklanıyoruz. ABD’de yatırım yapacak şirketlerin yüzde 99’una destek veriyoruz. Özellikle hastane, otel sektöründe önemli Pazar araştırmaları gerçekleştirdik ve şuana kadar 150’den fazla projede yer aldık. Başarı oranımız yüzde 100” dedi.

Konferansta konuşan Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA/AmCham) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Gürçay, özellikle temmuzdan sonra yatırımcının Türkiye'ye bakışını, Türkiye'deki yatırım ortamını ve tekrar nasıl kalkışa geçileceğini anlatan bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Böylece, 350 milyon dolar yatırımı 2017 yılının ilk çeyreğine kadar getirmeyi başarmış olacağız." dedi. Gürçay, TABA/AmCham'ın kuruluşundan bu yana geçirdiği süreci anlatarak, hem Türk hem ABD hükümetinin beklentisinin, yatırımların artırılması olduğunu söyledi.

Gürçay, geçen yıl ABD'den Türkiye'ye çok büyük yatırımlar getirdiklerini vurgulayarak, "Özellikle temmuzdan sonra yatırımcının Türkiye'ye bakışını, Türkiye'deki yatırım ortamını ve tekrar nasıl kalkışa geçeceğimizi anlatan bir süreç geçirdik. Böylece, 350 milyon dolar yatırımı 2017 yılının ilk çeyreğine kadar getirmeyi başarmış olacağız. Bu da bölgede Türkiye'ye güvenin arttığını gösteriyor" diye konuştu.

"Türk-Amerikan ilişkilerinin hızlanacağı bir döneme giriyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'tan beklentilerin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Gürçay, şunları kaydetti:

"Son 1 yılda Obama döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde çok fazla ilerleme ya da gerileme olmadan olayların akışına bırakıldığı bir dönemden geçtik. Onun için beklentiler yüksek. Bekleyen birçok konu var. Özellikle beklenen FETÖ'nün iadesi noktasından başlayın, bundan sonraki yatırım konuları, Suriye üzerindeki bölgedeki anlaşmalar gibi çok büyük beklentiler var. Bunların da hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü son 1 senedir beklemede bu konular. Türk-Amerikan ilişkilerinin artacağı ve hızlanacağı bir döneme giriyoruz. Şu anda EB-5 programında 500 bin dolarlık olan limitler, çok kısa sürede 1.1 milyon dolarlık limite çıkacak. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

Gürçay, Türkiye ile ABD arasında 10 bin tarifeli ürün bulunduğunu, bunların 3 bin kadarının gümrüksüz işlem gördüğünü ancak sadece 700 tanesinin kullanıldığını söyledi.

Bora Gürçay, ABD Başkanlığına Trump'ın seçilmiş olmasına "ümit verici bir gelecek" olarak baktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bence avantajı şu; Trump, pragmatik ve bir iş adamı. Bizim Cumhurbaşkanımız da iş ve sonuç odaklı… Bu bakımdan ABD'de yatırım yapmak isteyenler için artı olacaktır. Türkiye'nin bu dönemde yıldızın parlayacağına inanıyorum. Trump da Türkiye'de bir yatırımcı. Mecidiyeköy'de bir yatırımı var. Kendi ailesinin üyeleri bile seçimden sonra ilk gün tatil yapmaya Türkiye'ye geldiler. Onun için Türkiye sadece kağıt üzerinde önemli değil, Trump'ın ve ailesinin de yakından tanıdığı bir ülke. O yüzden ben bu dönemin çok daha pozitif olacağına inanıyorum."

Halihazırda ticaret yapılan alanların yanı sıra artık bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) ve enerji firmalarını da ABD'ye taşımak istediklerini vurgulayan Gürçay, ticaret hacimini 30-40 milyar dolara taşımak, teşvik ve yatırımları artırabilmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

‘Yatırım Konferansı’na NMS Capital Advisors Direktörü Kemal Önder, Bridge Investment Partners Ortağı Micheal Broadbent ve köklü hukuk grubu Foster Global Yönetici Ortağı John Meyer ile Amerikan Ticaret Odası TABA-AmCham Başkanı Bora Gürçay konuşmacı olarak yer aldı. ABD vatandaşlığının yolunu açacak olan EB-5 programının tanıtıldığı, ABD – Türkiye iş geliştirme ve şirket kurma süreçlerinin, ABD ekonomisi ve mali piyasalarının gidişatının aktarıldığı toplantıya Demet Sabancı, Cem Kınay, Elif Dağdeviren, Esra Üstünkaya, İzzet Pinto, Mehmet Ali Hatemi ve Okan Tapan gibi Türkiye’nin önde gelen iş insanları katıldı.

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