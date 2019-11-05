Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
ABD/Ross: İlk aşama Çin ile daha güçlü anlaşmanın yolunu açar
ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, Çin ile yakında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülke arasında "güven tazeleyeceğini" ve bunun da daha güçlü bir ticaret anlaşmasının yolunu açacağını vurguladı. Taylan...
EKONOMİ 05.11.2019, 10:03
ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, Çin ile yakında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülke arasında "güven tazeleyeceğini" ve bunun da daha güçlü bir ticaret anlaşmasının yolunu açacağını vurguladı.
Taylan ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ross, ülkesinin, Çin ile ara anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanacağına ilişkin "oldukça iyimser" olduğunun altını çizdi ve ekledi:
"Anlaşmanın ilk aşamasının, çok daha güçlü bir ticaret anlaşmasının öncüsü olacağı umudundayız. Anlaşmanın ilk aşamasının imzalanması insanları sakinleştirecektir; çünkü, tünelin ucundaki ışığı görecekler."
Ross, Taylan ziyareti öncesi de, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'den araç üreticileri ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından ABD'nin araç ithalatına tarife uygulamasına bu ay ihtiyaç olmayabileceğini söyledi.
ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile araç ve araç parçaları ithalatına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama konusunda 14 Kasım'a kadar karar vermesi gerekiyor. Daha önce 6 ay süre ile ertelenmiş olan tarifeler 14 Kasım'a kadar bir karar alınmaması halinde yine ertelenebilir.
Taylan ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ross, ülkesinin, Çin ile ara anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanacağına ilişkin "oldukça iyimser" olduğunun altını çizdi ve ekledi:
"Anlaşmanın ilk aşamasının, çok daha güçlü bir ticaret anlaşmasının öncüsü olacağı umudundayız. Anlaşmanın ilk aşamasının imzalanması insanları sakinleştirecektir; çünkü, tünelin ucundaki ışığı görecekler."
Ross, Taylan ziyareti öncesi de, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'den araç üreticileri ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından ABD'nin araç ithalatına tarife uygulamasına bu ay ihtiyaç olmayabileceğini söyledi.
ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile araç ve araç parçaları ithalatına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama konusunda 14 Kasım'a kadar karar vermesi gerekiyor. Daha önce 6 ay süre ile ertelenmiş olan tarifeler 14 Kasım'a kadar bir karar alınmaması halinde yine ertelenebilir.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:02
|Yatsı
|19:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5