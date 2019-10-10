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ABD/Ross: Çin'in ticaret uygulamaları öncesbine göre daha kötü
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'in ticaret uygulamalarının öncesine göre daha da kötüleşmekte olduğu uyarısı yaptı. Washington'da bugün başlayacak ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde konuşan Ross, görüşmelerden nasıl bir sonuç...
EKONOMİ 10.10.2019, 16:21
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'in ticaret uygulamalarının öncesine göre daha da kötüleşmekte olduğu uyarısı yaptı.
Washington'da bugün başlayacak ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde konuşan Ross, görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmenin de çok zor olduğunu söyledi.
ABD ile Çin arasında kısmi bir anlaşmaya varılması olasılığının sorulduğu Ross, "Biz bir anlaşma istiyoruz. Onlar da bir anlaşma istiyor. ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.
Konuşmasında ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin sonuç vermekte olduğunu da savunan Ross, "ABD tarifeleri kullanmayı tercih etmez, ancak tarifeler Çin'in bizim endişelerimize önem vermesini sağlıyor. Eğer Çin global ticaret kurallarına uyar ise her ülke bundan fyada sağlar" dedi.
Washington'da bugün başlayacak ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde konuşan Ross, görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağını öngörmenin de çok zor olduğunu söyledi.
ABD ile Çin arasında kısmi bir anlaşmaya varılması olasılığının sorulduğu Ross, "Biz bir anlaşma istiyoruz. Onlar da bir anlaşma istiyor. ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.
Konuşmasında ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifelerin sonuç vermekte olduğunu da savunan Ross, "ABD tarifeleri kullanmayı tercih etmez, ancak tarifeler Çin'in bizim endişelerimize önem vermesini sağlıyor. Eğer Çin global ticaret kurallarına uyar ise her ülke bundan fyada sağlar" dedi.
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