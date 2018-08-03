ABD’nin dış ticaret açığı Haziran’da 46.3 milyar dolara yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – ABD’nin dış ticaret açığı Haziran’da 46.3 milyar dolar arttı. Siyasi açıdan ticaret savaşı endişelerine konu olan Çin, Meksika ve Kanada ile dış ticaret açıkları da Haziran’da arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre;

“ABD’nin dış ticaret açığı Mayıs’taki 43.2 milyar dolar düzeyinden Haziran’da yüzde 7.3’e denk gelen 46.3 milyar dolar yükseldi.

“ABD’nin ihracatı Haziran’da yüzde 0.7 düşüşle 213.8 milyar dolara geriledi.

“ABD’nin ithalatı Haziran’da yüzde 0.6 artışla 260.2 milyar dolara yükseldi.

“İthalattaki artış büyük ölçüde ilaç ve petrol ithalatlarından kaynaklandı.

“ABD’nin

Çin ile dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 0.9 artışla 33.5 milyar dolara, Meksika ile dış ticaret açığı yüzde 10.5 artışla 7.4 milyar dolara, Kanada ile dış ticaret açığı yüzde 39.7 artışla 2 milyar dolara yükseldi.

“Yılın ilk yarısında ABD’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 7.2 artış 291.2 milyar dolara yükseldi.”