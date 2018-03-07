İstanbul, 7 Mart () – ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 56.6 milyar dolara yükseldi. ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 5 yükselerek 10 yıla yakın bir sürenin zirvesine yükseldi.
ABD’nin dış ticaret açığı 10 yılın zirvesine yaklaştı
İstanbul, 7 Mart () – ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 56.6 milyar dolara yükseldi. ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 5 yükselerek 10 yıla yakın bir sürenin zirvesine yükseldi.
07 Mart 2018 Çarşamba 16:38
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