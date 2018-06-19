ABD’li viski üreticileri ticaret savaşının etkilerini hissetmeye başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – ABD’li viski üreticilerinin yöneticileri, 6 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak olan gümrük vergilerinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini söylüyor.

Viski üreticisi şirketlerin üst düzey yöneticilerine göre, Avrupa Birliği ve Çin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergilerine karşı aldıkları korumacı önlemlerinden en ciddi etkilenen sektörler arasında olacaklar.

Chicago Tribune’de yer alan habere göre, ticaret savaşları ABD’li viski üreticileri için kötü haber; Viski Çin’in ABD’ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin alınacağı ürünler arasında bulunuyor.

ABD’li viski üreticilerinin ihracatı 2008 yılından geçen yıla yüzde 43 artışla 791 milyon dolardan 1.1 milyar dolara yükseldi.

ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapmaya hazırlanan Avrupa’nın viski ithalatı 2017’de 789 milyon dolar oldu. Bunun yüzde 85’i ise ABD menşeli viski ürünleriydi.

ABD menşeli alkollü içeceklerin Çin’e ihracatı ise 2001 yılında 1 milyon doların altındaydı, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasının ardından geçen yıl itibariyle 12.8 milyar dolara yükseldi.

Distilled Spirits Council (Distile Alkollü İçkiler Konseyi) verilerine göre ABD’nin viski ihracatı yıl başından bu yana yıllık yüzde 20’den fazla arttı. Konsey, bu ayın başında ABD Ticaret Bakanlığı’na bir çözüm bulunması talebiyle resmi başvuru yaptı.

Ticaret Bakanlığı ile ABD’de 1.4 milyon istihdam yaratan ve 150 milyar dolar büyüklüğü olan sektörün temsilcileri Cuma günü bir araya gelecek.