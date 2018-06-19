Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

ABD’li viski üreticileri ticaret savaşının etkilerini hissetmeye başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – ABD’li viski üreticilerinin yöneticileri, 6 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak olan gümrük vergilerinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini söylüyor. Viski üreticisi şirketlerin üst düzey yöneticilerine...

ABD’li viski üreticileri ticaret savaşının etkilerini hissetmeye başladı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran () – ABD’li viski üreticilerinin yöneticileri, 6 Temmuz’da uygulanmaya başlayacak olan gümrük vergilerinin etkilerinin şimdiden hissedildiğini söylüyor.
Viski üreticisi şirketlerin üst düzey yöneticilerine göre, Avrupa Birliği ve Çin’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergilerine karşı aldıkları korumacı önlemlerinden en ciddi etkilenen sektörler arasında olacaklar.
Chicago Tribune’de yer alan habere göre, ticaret savaşları ABD’li viski üreticileri için kötü haber; Viski Çin’in ABD’ye uyguladığı ek gümrük vergilerinin alınacağı ürünler arasında bulunuyor.
ABD’li viski üreticilerinin ihracatı 2008 yılından geçen yıla yüzde 43 artışla 791 milyon dolardan 1.1 milyar dolara yükseldi.
ABD’nin gümrük vergilerine misilleme yapmaya hazırlanan Avrupa’nın viski ithalatı 2017’de 789 milyon dolar oldu. Bunun yüzde 85’i ise ABD menşeli viski ürünleriydi.
ABD menşeli alkollü içeceklerin Çin’e ihracatı ise 2001 yılında 1 milyon doların altındaydı, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasının ardından geçen yıl itibariyle 12.8 milyar dolara yükseldi.
Distilled Spirits Council (Distile Alkollü İçkiler Konseyi) verilerine göre ABD’nin viski ihracatı yıl başından bu yana yıllık yüzde 20’den fazla arttı. Konsey, bu ayın başında ABD Ticaret Bakanlığı’na bir çözüm bulunması talebiyle resmi başvuru yaptı.
Ticaret Bakanlığı ile ABD’de 1.4 milyon istihdam yaratan ve 150 milyar dolar büyüklüğü olan sektörün temsilcileri Cuma günü bir araya gelecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325