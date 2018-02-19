Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye...
Fed tutanakları öncesi dolar 3.75, euro 4.65 lirada, Borsa yükseldi
Dolar 3.75, euro 4.65 lira,...
'Zeytin Dalı Harekatı'nde öldürülen terörist sayısı 1641 oldu
TSK: 1641 terörist etkisiz hale...

ABD’li piyasa düzenleyicileri kripto para sektörü ve milletvekillerini buluşturdu

İstanbul, 19 Şubat () – Dünyanın pek çok ülkesinde milletvekilleri tam olarak kavrayamadıkları finansal güçleri bastırmaya çalışırken, ABD bunun tam zıttı bir anlayışla, durumu bir fırsata çevirerek kripto para sektörü ve milletvekillerini...

ABD’li piyasa düzenleyicileri kripto para sektörü ve milletvekillerini buluşturdu

İstanbul, 19 Şubat () – Dünyanın pek çok ülkesinde milletvekilleri tam olarak kavrayamadıkları finansal güçleri bastırmaya çalışırken, ABD bunun tam zıttı bir anlayışla, durumu bir fırsata çevirerek kripto para sektörü ve milletvekillerini bir araya getiriyor.
Senato Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirilen kripto paralar konulu oturumda, ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve Vadeli Emtia Piyasası Komisyonu, ABD Kongresi’den Bitcoin üzerindeki federal denetimi genişletmeyi gözden geçirmesini isterken, tüketiciler korunurken kripto paraların gelişiminin engellenmemesinin önemine dikkat çektiler. Bu gelişme ışığında Bitcoin’de yaklaşık bir günde iki bin dolarlık bir artış gerçekleşti.
Geçen hafta gerçekleşen oturumun hemen öncesinde Bitcoin, 13 Kasım 2017 tarihinden beri en düşük seviyesine gerileyerek 5,947 dolardan işlem görmüştü. Oturum sonrasında kripto para yatırımcıları gelişmeleri mutlulukla karşılarken, Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 30 artış gösterdi. Kripto para piyasası hacmi 89 milyar dolarlık bir artışla 24 saat içinde yüzde 29’luk bir büyüme yaşandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314