ABD/Kudlow: Çin Trump'ın tavrını yumuşatacağını düşünerek hata yapıyor

İstanbul, 20 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Trump'ın Kasım ayındaki Kongre seçimleri nedeniyle tavrını yumuşatacağını düşünerek "çok kötü bir bahis" oynağıdığını söyledi.

Kudlow, Xi'ye Kongre seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Trump'ın en azından Ocak 2021'e kadar Başkan olarak kalacağını hatırlattı. Çin ile ticaret konusunun Trump için önemine de vurgu yapan Kudlow, Trump'ın bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı.

Çin ile ABD arasında ticaret görüşmelerinden Çin Devlet Başkanı Xi'yi sorumlu tutan Kudlow, "Xi ilerleme istemiyor ve ABD'ye hiç seçenek sunmadı" dedi.



