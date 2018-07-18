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ABD/Kudlow: Büyüme 1-2 çeyrek daha yüzde 4’ün üzerine çıkabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinde büyümenin bir iki çeyrek daha yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini söyledi. New York’ta CNBC’nin düzenlediği...

ABD/Kudlow: Büyüme 1-2 çeyrek daha yüzde 4’ün üzerine çıkabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Temmuz () – ABD Başkanı Donald Trump’ın baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinde büyümenin bir iki çeyrek daha yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini söyledi.
New York’ta CNBC’nin düzenlediği bir konferansta konuşan Kudlow, ABD ekonomisine ekonomik güvenin ciddi şekilde güçlendiğini vurguladı.
Ticaret savaşına ilişkin “kazanılabilir mi?” sorusuna şu yanıtları verdi:
“Bence yaşanan çok büyük bir ticari anlaşmazlık”
“Gümrük vergilerini ben de çok sevmiyorum; Biliyorsunuz bunu.
“Bunun hakkında yazmıştık da; CNBC’den kovulmadan önce...
“Uzun yıllardır Çin’i eleştiren bir isim oldum.
“Bence Başkan Trump kesinlikle çok doğru yapıyor. Bunun çok daha önce yapılması gerekiyordu.
“Dünya ticaret sistemi bozuktur.
“Dünya Ticaret Örgütü bozuktur. G-7’de de bunu tatrıştık. En büyük şirket Çin’dir ve WTO’ya girdiğinden bu yana, Çin hala gelişmemiş ülke olarak görünüyor – ki bu çok saçma.
“Başkan Trump Çin ile süren ticaret müzakerelerinden hiç memnun değil o yüzden baskı kurmaya devam ediyor.”

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