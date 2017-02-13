Abdi İbrahim / Barut: 2017’yi yatırım ve istihdam yılı ilan ettik

İstanbul, 13 Şubat () - Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2017'yi "yatırım ve istihdam yılı" ilan ettiklerini açıkladı.

105 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdüren Abdi İbrahim'in Maslak’taki Genel Merkezi’nde, iş sonuçları, yatırımları ve gelecek dönem hedeflerini paylaştığı bir basın toplantısı düzenlendi. Abdi İbrahim’in 2016 yılı sonuçları ve 2017 hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Barut, “Şirket olarak ülkemizin içinden geçtiği dönemin ve hassasiyetlerin farkındayız. Biz, yatırımın ve istihdamın gücüne inanan köklü bir şirketiz, bu nedenle de 2017’de yatırımcı kimliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkaracağız" dedi.

Barut, yüzde 100 yerli sermayeli Abdi İbrahim’in 2003 yılından bu yana kesintisiz pazar lideri konumunda olduğunu ve uluslararası güçlü bir marka olma yolunda yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü ve şirketin son yıllarda yaptığı yatırım ataklarıyla birlikte yurtdışı pazarlarda da kalıcı olma hedefinde kararlılıkla ilerlediğini söyledi.

Nezih Barut, Abdi İbrahim’in kuşaktan kuşağa devam eden iyileştirme yolculuğunda sürekli gelişen, sürdürülebilir büyüme hedefi ile yol alan ve başarısını sadece kendi ülkesinde sınırlı tutmayıp, uluslararası iş yapma kabiliyetini her geçen gün artıran bir şirket olduğunu belirtirken, istihdamda da sektör lideri olduklarının altını çizdi ve ekledi:

“Türkiye’nin istihdam seferberliğine biz de Abdi İbrahim olarak can-ı gönülden katılıyor, üstümüze düşen görevi sorumlulukla yerine getirmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Şirket olarak odaklarındaki bir diğer konunun ise kadın istihdamı olduğunu vurgulayan Barut, “Kadın çalışan ve yönetici sayısında ön sıralarda bulunan şirketler arasında yer alan Abdi İbrahim’in, faaliyette bulunduğu 9 ülkedeki 3 bin 100 çalışanının yüzde 36’sını kadınlar oluşturuyor. Üst yönetim kadromuzdaki kadın çalışan oranımız yüzde 30 seviyesinde. Bu anlamda sektör ortalamasının üzerinde bir konuma sahibiz. Amacımız bu seviyeyi daha da yukarılara çekmek” dedi.

Abdi İbrahim’in Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer aldığını belirten Barut, “2017’de yatırımcı kimliğimizi her zamankinden daha çok öne çıkaracağız. Hem sektörümüze hem iş dünyamıza örnek teşkil etmek istiyoruz” dedi.

Abdi İbrahim’in 2017 yılı yatırım bütçesinin belirlendiğini, yeni yılda toplam 150 milyon liralık yatırım yapacaklarını belirten Barut, “2017’de daha güçlü bir Türkiye için yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

2017 yılının, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başlayacakları önemli bir yıl olduğunu vurgulayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “2020 Vizyonu çerçevesinde belirlediğimiz 5 büyüme alanıyla ilgili yatırımlarımız sürecek" dedi ve şöyle açıkladı:

"Mevcut ürünlerdeki liderliğimizi pekiştirmek, yeni ürünleri hizmete sunmak, farklı firmalar için yaptığımız üretimin hacmini artırmak, markamızı uluslararası pazarlarda daha da güçlendirmek ve 2020 vizyonumuz doğrultusunda belirlediğimiz 1 Milyar dolar satış rakamına ulaşarak dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasında yer alma hedefine katkıda bulunacak yeni satın alma ve birleşme fırsatlarını değerlendirmek, 2017 gündemimizin öncelikli konuları arasında yer alacak. Kazakistan’daki üretim tesislerimizin hedeflerimiz doğrultusunda etkin bir verimlilikle çalışması, Cezayir’deki tesisimizde ve AbdiBio’da üretimin başlaması 2017’deki büyüme sonuçlarımızı pozitif etkileyecek gelişmeler olacak. Bu çalışmalarımız sonucunda, 2017’yi de tıpkı 2016 yılında olduğu gibi çift haneli büyüme rakamı ile tamamlamayı hedefliyoruz.”

2016 yılında Türkiye ilaç endüstrisinin geleceğinde de bugününü de çok önemli bir itici güç olarak gördükleri ihracatta önemli bir başarı kaydettiklerini belirten Nezih Barut, Abdi İbrahim’in 2016 yılında ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 92 gibi rekor bir artış gerçekleştiğini söyledi.

Barut, 2016 yılında ihracat gelirlerinin 150 Milyon liraya ulaştığını, bugün itibari ile Türkiye dışında Kazakistan, Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Portekiz ve Irak olmak üzere 8 ülkede kendi operasyonları bulunduğunu belirtti.

Nezih Barut, bununla birlikte, Kanada’dan İngiltere ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerine, Kuzey Afrika’dan Asya ülkelerine kadar 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esenyurt’taki üretim kompleksimizde normal takvimimizde başlangıç tarihi 2017 olarak görülen Steril Enjektabl Ürünler Üretim Tesisimiz için 2016 yılında harekete geçtik. Cezayir’deki 184 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz üretim tesisimizde 2017’de üretime başlayacağız. Bu üretim tesisi ile birlikte, 2020 yılında, Cezayir’in ilk 10 ilaç firması arasında yer almayı hedefliyoruz. Ayrıca mevcut kimyasal ilaç üretim fabrikamızın kapasitesini artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. 2000 yılından bu yana, tamamlanmış ve yürütülmekte olan yatırımlarımızın toplamının 2.25 milyar liraya tekabül ettiğini gururla belirtmek isterim.”

2016 sonuçlarının, yılın son çeyreğinde yaşanan kur hareketliliği dışında, şirketin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Barut, yılı, gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı satış hedeflerine uyumlu sonuçlarla kapattıklarını, böylelikle, 2015’te elde edilen yüzde 20’lik büyümenin de üzerine çıkarak, genel olarak olumlu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de, ilaç sektöründe 2003 yılından bu yana kesintisiz lider konumunda bulunan Abdi İbrahim olarak, 2016’yı yatırım açısından yoğun geçirdik. 220 Milyon TL yatırımımız olan Kazakistan’daki fabrikamız, yılda 24 milyon kutu üretim kapasitesiyle faaliyetlerine başladı. 2015 yılında temellerini attığımız ve toplam 368 Milyon TL yatırım bedeli olan biyoteknoloji üretim tesisimiz AbdiBio’nun inşası tamamlandı, üretime geçmek için son hazırlıklar içerisindeyiz. AbdiBio’da, klasik kimyasal ilaçlarla tam olarak tedavi edilemeyen ve/veya sıklıkla ağır yan etkiler gözlenen kanser, diyabet, romatizma, merkezi sinir sistemi, göz ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz” dedi. Özellikle Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olacak AbdiBio yatırımı kapsamında dünyanın değişik ülkelerinde çalışan yetişmiş Türk insan kaynağını ülkemize çekmek için girişimleri olduğunu belirten Barut, “Biyoteknoloji, Türkiye için yeni bir sektör. Bu sektörde en önemli eksiklik, yetişmiş insan gücü. Biz, dünya ilaç endüstrisinde önemli yerlere gelmiş Türk insan kaynağı için bir çekim merkezi olmayı hedefliyoruz.”

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